Eltűnt egy magyar fiatal Tirolban

A 25 éves férfinak túrázás közben veszett nyoma, a hatóságok szerint a folyóba eshetett.

Eltűnt egy 25 éves magyar férfi az ausztriai Tirol tartományban. A rendőrségen múlt csütörtökön jelentették be barátai, hogy nem érik utol a Bács-Kiskun megyei Lajosmizséről származó fiatalt –A lap szerint a hatóságok nagy erőkkel kezdték meg a férfi keresését: hegyi mentők, rendőrök és más bevetési szervek együttműködve indultak a Brandenberger Ache nevű kis folyó völgyébe, ahová túrázni ment a fiatal. A kutatást drónok és helikopter is segítette. Péntek estére csak a fiatal fél pár cipőjét találták meg a hömpölygő folyóban, ezért úgy gondolták, a vízbe eshetett, és kibővítették a kutatási területet. A hétvégén sem találták meg, és végül hosszas egyeztetés után leállították a keresést. A cikk szerint a hóolvadás miatt túl nagy a sodrás, törmelékes a folyó és a kutatócsapat is veszélybe kerülhet.