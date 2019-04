Európán innen, az Unióban

Európát csupán bevándorlás-pártiakra és bevándorlás-ellenesekre osztani az előttünk álló kihívások lebecsülését jelenti. Európában most is nagyok a kulturális különbségek. Európa megküzdött azért, és az Unió arra épül, hogy közös értékeken alapuló, nagy kulturális különbségekben élő nemzetállamok tudnak politikailag és gazdaságilag szorosan és hatékonyan együttműködni. Ezért éljük Európa leghosszabb békés, háború nélküli korszakát. A nemzetállamok tagállamok lettek, megértették, hogy a béke és a haladás érdekében kell az Unió.



Az erős Európa alapértékei mindig az egymás iránti tolerancia és a szabadság voltak, és lesznek. Így működik most is együtt a nyilvánvaló és legfőképpen kulturális különbségek ellenére az Unió. Nyugattól Keletig, Skandináviától a Balkánig – Finnországtól Bulgáriáig, Németországtól Görögországig. És mennyi még most is a különbség! A fizetések, a nyugdíjak, az egészségügyi ellátások, az oktatás terén. Sok még a feladat addig, míg mindenki európai színvonalon él majd, és juthat hozzá a megérdemelt szolgáltatásokhoz. Ettől lesz erős Európa, ettől lesz mindenki európai.

Ez az, amit Orbán nem ért, vagy csak nem akar érteni. Orbán nem kínál megoldásokat, csak szlogeneket. Meg félelmet. De ettől nem lesz erős Európa! Ettől nem nő Magyarország befolyása az Unióban. Ettől nem lesz jobb magyarnak lenni az Unióban. Ettől nem lesz annyi lehetősége egy magyarnak, mint egy németnek vagy egy franciának, ha munkát keres, ha orvoshoz megy, vagy a gyermeke jövőjét tervezi. Ezért ekkora az elvándorlás, mert a magyarok pontosan látják, hogy ezzel a politikával nem érik el a valódi céljukat: a biztonságos európai életet. A létbiztonságot.

De látják és értik Orbán politikáját Európa mérsékelt – nem szélsőséges – politikusai is. Ezért szigetelődik el Orbán. Már nem az Unióban, de a saját pártcsaládjában is, ahonnan lényegében kizárták. Itthon pedig azt akarja elhitetni, hogy egész Európa erkölcstelen tudatlanságban és korrupcióban élne, ha nincsenek az ő bámulatos eredményei. Orbán abban érdekelt, hogy ne legyen megoldás, kiélezze, kisarkítsa a vitát Európában, és a vita folytatódjék. Ebből belpolitikai előnyt kovácsol, miközben közpénz milliárdokat éget el propagandára.

A kihívások valószínűleg példátlan mértékűek, a viták pedig hevesek. Mi tudjuk, hogy a félelmeink kordában tartásával és alázattal az Unió és Európa képes megoldani mindent. Az európai intézmények megerősítésével, nekik erős felhatalmazást és eszközöket adva lehet sikeresen helyt állni, és megóvni az értékeinket: a toleranciát, a szabadságot és a biztonságot.

Mert az a feladat, hogy ne a biztonság hamis látszatát keltsük, hanem valódi biztonságot teremtsünk, de közben emberek maradjunk, akik tudják, hogy életeket megmenteni nem valami távoli romantikus gondolat, hanem emberi, ha úgy tetszik, keresztényi kötelesség. Emberek maradjunk és európaiak, a szó minőségi értelmében: európai bérekkel, nyugdíjakkal, ellátással. Amit minden magyar megérdemel.

Mi, szocialisták és a többi mérsékelt európai politikai erő jól tudjuk, hogy egymás elfogadása, tisztelete, a tolerancia és a szabadság az Unió igazi alapértékei. Hisz’ mi sem fogadjuk el, és az Unióban nem is kell, hogy bármelyik nemzet különb nálunk. Közös európai megoldás kell a migráció kérdésében, a globalizmus kezelésére, a közös szabályaink tisztelete és kultúránk megóvása, a haladás és a jobb élet érdekében. A haladás a jövő, a maradiság a múlt.

A gyűlölködés és a félelem elszigeteltté és gyengévé tesz egy bezárkózó országot. Nem a migráció előtt zárja be a határokat Orbán, hanem Európa előtt. Magyarország helye Európában van, az Unióban. Mi ezt értjük, és ezért mondjuk: Haza, Szeretet, Európa!