Az osztrák Szabadságpárt belépett Salvini szövetségébe

A brit törvényhozókon már átment, szerdán az EU-nak is el kell fogadnia a késleltetett brit kilépést.

Nagy többséggel jóváhagyta kedden a londoni alsóház, hogy Theresa May miniszterelnök az Európai Unió szerdai csúcsértekezletén kezdeményezze a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) további halasztását. A kormányzati indítványra 440, ellene 110 képviselő voksolt.Theresa May hivatalosan múlt pénteken kérte a Brexit legfeljebb június 30-ig terjedő halasztását Donald Tuskhoz, az Európai Tanács elnökéhez intézett levelében. Kedden a kormány terjesztette be a ház elé a halasztási kérelem jóváhagyásáról szóló indítványt. A képviselők azonban már előző este törvénybe iktatták azt az ellenzéki beterjesztést, amely egyenesen kötelezi Theresa Mayt a Brexit-határidő további hosszabbításának kezdeményezésére, elkerülendő a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból. Ezt az indítványt az alsóház múlt szerdán minimális többséggel, 313:312 arányban fogadta el. A törvényjavaslat - amelyet Yvette Cooper, az ellenzéki Munkáspárt egyik befolyásos képviselője, az alsóház belügyi bizottságának elnöke terjesztett elő - az elmúlt egy hétben megjárta a felső kamarát, a Lordok Házát is, és hétfő este került vissza az alsóházba, ahol a képviselők véglegesítették. A parlamenti döntés az uralkodói ellenjegyzéssel kedden törvényerőre emelkedett. Így azonban a brit parlamenti eljárásjogi törvény alapján szükségessé vált egy megerősítő szavazás is, ezúttal a kormány indítványára, és kedd este ezt az indítványt hagyta jóvá jelentős többséggel az alsóház.



Az Európai Unió szerdán soron kívüli csúcsértekezletet tart, amelyen Theresa May miniszterelnöknek ismertetnie kell London indokait a Brexit további halasztására. A jelenlegi jogi alaphelyzet az, hogy ha May indokait az EU-csúcs szerdán elutasítja, akkor az Egyesült Királyság pénteken megállapodás nélkül, szabályozatlan módon távozik az Európai Unióból. A halasztáshoz az unióban maradó 27 tagország egyhangú beleegyezése szükséges, politikai elemzők gyakorlatilag teljesen valószínűtlennek tartják, hogy az EU megtagadná a Brexit-határidő halasztását, és így azt is, hogy a brit EU-tagság pénteken megállapodás nélkül megszűnne - írja az MTI.