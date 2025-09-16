A Ferencváros elnöke és a Fidesz alelnöke-pártigazgatója azt állítja, hogy neki kizárólag szakmai problémái vannak a Magyar Labdarúgó-szövetséggel. Utólag elismerte, csúnya dolog volt, hogy a szurkolók szidták a szövetségi elnök anyját, de az, hogy Csányi még a kormánypártot is belekeverte, azt kifejezetten sajnálja.
A világ leggazdagabb embere Matteo Salvini pártjának a kongresszusára küldött videóüzenetet.
A Patrióták Európáért mindegyik pártját nem lehet oroszbarátnak nevezni, de mindegyikük szélsőséges.
Meg akarják változtatni Európa jövőjét, bármit jelentsen is ez.
Mind jobban elszigeteli magát Matteo Salvini. A Liga elnöke az ukrajnai háborúban is teljesen következetlen, saját párttársai sem értik megnyilatkozásait.
A populista exminiszter szerint az egész kormány egyetértésével tagadta meg az Open Arms kikötését 160, a tengerből kimentett emberrel a fedélzeten.
A múlt héten a szakképzettek bérét még csak 14 százalékkal emelte volna a kormány, most már nekik is 20 százalékot adna.
Vasárnap és hétfőn rendezik az önkormányzati választás első fordulóját.
Több jobboldali radikális párt mozdult el Európában a közép felé. Az oltásellenes tüntetések során ezen tömörülések meglehetősen álságos álláspontot foglaltak el.
Valós esély nincs az összefogásra, számos ellentét van közöttük.
Egy újabb elemzés állapította meg, hogy bár a jobboldali populista pártok a leghangosabbak Európában, kivált az Európai Unió bírálatát illetően, valójában nincs közös ideológiájuk, s kevés az olyan konkrét téma, amely valóban összekötné őket.
Mégsem annyira magától értetődő a Fidesz, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS), illetve a Matteo Salvini vezette olasz Liga közös frakcióalapítása az Európai Parlamentben.
Távozik a Fidesz az Európai Néppárt EP-frakciójából. Minden korábbinál kedvezőtlenebb geopolitikai helyzetben találja magát, ahol nehéz lesz szövetségesekre szert tennie.
Mi történne, ha Matteo Salvini pártja, a Liga váltaná a Fideszt az Európai Néppártban (EPP)?
Válságkezelésük hagy kívánnivalót maga után.
Új többség formálódik az olasz parlamentben: azok a honatyák mozgolódnak, akik elutasítják az olasz belügyminiszter által indítványozott előrehozott választást.
Bizalmatlansági indítványt nyújtott be a miniszterelnök ellen az olasz kormánykoalíciót alkotó jobboldali populista párt.
Az M5S-Liga kormány belső egyensúlya az EP-választási kampányban borult fel, miután a két olasz kormánypárt egymással versenyzett.
A Liga és az M5S mindennapossá vált vitái nyomán a miniszterelnök bejelentette, minden kormánydöntést az EP-választás utánra halaszt.
Az olasz belügyminiszter az Európai Parlament legerősebb, szélsőjobboldali pártcsaládját szeretné megalkotni. Ehhez egy lépéssel közelebb került.
A jövőben más szövetségi rendszerben, más szakszervezetekkel keresik az együttműködés lehetőségeit – közölte Szűcs Tamás.
Dobolva, sípolva meneteltek szakszervezeti szövetségek dolgozói, együtt tiltakoznak a cafeteriakedvezmények elvonása, a bérek megadóztatása ellen. Gyertek ki- skandálták a képviselőknek.
Az uniós szankciók megszavazásával akarhat leszámolni az Öt Csillag Mozgalom (M5S) szövetségesével, az Orbán-barát Ligával.