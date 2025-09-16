Kubatov Gábor üzent Csányi Sándornak, szerinte az NB I-es és NB II-es kluboknak el kell gondolkodniuk egy esetleges profi liga létrehozásán

A Ferencváros elnöke és a Fidesz alelnöke-pártigazgatója azt állítja, hogy neki kizárólag szakmai problémái vannak a Magyar Labdarúgó-szövetséggel. Utólag elismerte, csúnya dolog volt, hogy a szurkolók szidták a szövetségi elnök anyját, de az, hogy Csányi még a kormánypártot is belekeverte, azt kifejezetten sajnálja.