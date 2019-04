Nyomokban etikus orvosok

A hatalom semmit nem bíz a véletlenre. Bár hivatalosan még csak az európai parlamenti választás kampánya kezdődött meg, a kormánypárt propagandistái vigyázó szemüket már az őszi önkormányzati voksolásra is rávetik. Ennek jele, hogy miközben a Fidesz és a Jobbik még csak azon versenyzett, melyikük tudja előbb leadni a májusra szükséges ajánlószelvényeket, már elkezdték lejáratni az ellenzék lehetséges indulóit. Karácsony Gergely régóta a célkeresztben van, de nem az egyetlen, akit támadni kell. A biztonság kedvéért pedig a jelöltek esetleges gyengeségeire még a karaktergyilkosság jól bevált módszereivel is ráerősítenek.

A jelek szerint egyenként akarják levadászni mindazokat, akik szembe mernek szállni a nemzeti együttműködés rendszerével, ráadásul képesek még el is indulni az őszi megméretésen.

A Nézőpont Intézet például most látta elérkezettnek az időt, hogy felmérje , mit gondolnak a hódmezővásárhelyiek több mint egy éve megválasztott polgármesterük további esélyeiről. S láss csodát, a – szűk – többség úgy foglalt állást, nem szeretnék, ha újra Márki-Zay Péter győzne. Az 500 (!) telefonon megkérdezett ember nagy része kifogásolta, hogy a városvezető túl sokat politizál országosan, ráadásul még bevándorláspárti is.

Mindez alkalmat adott a Kossuth rádió műsorkészítőinek, hogy kicsit fokozzák is a polgármester lejáratását. Ebben nem kisebb személyiség, mint a Nézőpont csoport vezérigazgatója segített. Mráz Ágoston Sámuel többek között kifejtette, hogy felmérésük szimbolikus jelentőségű, hiszen Márki-Zayt eddig a „legyőzhetetlenség mítosza” vette körül. Most viszont meginoghat a széke. A pártatlansággal egyáltalán nem vádolható politológus mindebből azt a következtetést is levonta, hogy a korábban eltévelygő fideszesek immár jó útra tértek, a kormánypárt egységes. Érvelését még az sem gyengítette, hogy jelöltjük azért még nincs Vásárhelyen.

Az viszont igaz, tényleg jelképes a felmérés, meg az interjú. Jelzi, a fideszes média gőzerővel folytatja az agymosást. Nem könnyű embernek maradni.