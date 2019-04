Netanjahu fellélegezhet, ő tűnik győztesnek

Brooklyn egyes részein büntetés terhe mellett kötelezővé tették a kanyaró elleni oltást.

New York város illetékesei egészségügyi szükségállapotot rendeltek el a terjedő kanyarójárvány miatt. A metropoliszban először fordult elő, hogy kötelezővé tettek oltást, és ezúttal nem csupán a kanyaró, hanem a bárányhimlő és a mumpsz elleni védőoltást is elrendelték. A rendelkezés elsősorban Brooklyn ortodox zsidók lakta negyedét érinti, tavaly ősz óta ugyanis e negyedben nőtt meg ugrásszerűen a kanyarós megbetegedések száma. A város egészségügyi hatóságai közölték: szokatlan lépésük egyben válasz az élénk oltásellenes kampányra is. Az elmúlt hónapokban ugyanis – elsősorban Brooklynban – egymást érték az ortodox közösséget célba vevő reklámok, telefonos kampányok, rendezvények, amelyek mindegyike az oltás „káros” voltát hangsúlyozta.



„Szándékos félreinformálás folyik”

– hangoztatta kedden újságíróknak Herminia Palacio, a város egészségügyért felelős alpolgármestere.

Palacio fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az oltásellenes kampányban kifejezetten hamis, az orvosok által már számtalanszor megcáfolt információkat sulykolnak. A városi önkormányzat adatai szerint azokban a negyedekben, ahol most elrendelték a kötelező oltásokat, mintegy 1800 gyermek nincs beoltva. Az egészségügyi hatóságok most feltérképezik és listázzák azokat a felnőtteket és gyermekeket, akik kapcsolatba kerültek diagnosztizált kanyarós betegekkel. Ezer dolláros büntetést kaphatnak azok, akiknek nincs oltásuk, és visszautasítják a vakcinát. Kedden tartott sajtótájékoztatójukon a város illetékesei közölték: tavaly október óta 285 kanyarós esetet diagnosztizáltak, közülük 246 paciens gyermek. A betegek között akadt hathónaposnál fiatalabb csecsemő is. Oxiris Barbot, New York egészségügyi főtanácsnoka szerint csaknem valamennyi eset az ortodox zsidó közösségben fordult elő.



„Nem engedhetjük meg, hogy ez a veszélyes betegség visszatérjen New Yorkba”

– fogalmazott Bill de Blasio, a város polgármestere.