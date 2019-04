Busz és autó karambolozott az M7-esen

A felvételeket közzé akarták tenni egy internetes oldalon.

Elítélték azt a négy fiatalt, akik a vád szerint kilenc fiatal nővel szeméremsértő módon viselkedtek 2017. június 11-én és június 12-én, az egyikük pedig a mobiltelefonjával rögzítette mindezt – közölte az ügyészség. A vádirat szerint a 14 és 16 év közötti fiatalok megbeszélték, hogy saját szórakoztatásuk céljából az utcán egyedül sétáló, véletlenszerűen kiválasztott fiatal nőket szeméremsértő módon fogdosnak, miközben arról az egyikük mobiltelefonnal felvételt készít.Az volt a céljuk, hogy az így készült felvételeket később egy videóba összevágják, és közzéteszik azt az egyik internetes oldalon. A véletlenszerűen kiválasztott fiatal nőkhöz többnyire az elsőrendű vádlott – az egyik 15 éves fiú – lépett oda, majd egy hirtelen mozdulattal megérintette őket, nemi szervüket fogdosta, valamint több sértettről is megpróbálta lerángatni a nadrágot, illetve szoknyát. Egy esetben az egyik fiatal nőt 14 éves társával mindketten fogdosták. A támadásokat az egyik társuk mobiltelefonnal minden esetben rögzítette, míg a többiek néhány méter távolságból hangosan nevettek, majd ezután mind a négyen elfutottak. A négy fiúval szemben a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Részlege 9 rendbeli, emberi méltóságot sértő szeméremsértés vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz. A bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottakat és egyiküket 100 óra jóvátételi munka végzésére ítélte, társait 2, illetve 1-1 évre próbára bocsátotta. A bíróság elrendelte a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét, illetve elkobozta az elkövetéshez használt mobiltelefont. A mobiltelefon elkobzása miatt az egyik vádlott védője fellebbezést jelentett be, a Fővárosi Törvényszék azonban az ítéletet e részében is helybenhagyta. A rendőrök 2017. június 13-án az üggyel kapcsolatban hat fiatalt fogott el, és négy fiút gyanúsítottként hallgattak ki. Egy videót is közzétettek a honlapjukon: