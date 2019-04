Megvan Andy Vajna utódja az Est Mediánál

A médiacég nevét és a teljes vezetését is lecserélik.

Tremmel Zoltán vette meg Andy Vajna pakettjét az Est Mediában –A portál szerint Tremmel megvásárolta az "AV Investments" Befektetési Kft. 100 százalékos leányvállalatát, a Dynamopest Kft.-t, amelyen keresztül Vajna tulajdonos volt a cégben. A jogügylettel Tremmel öt százalékot meghaladó mértékű befolyást szerzett a cégben. A portál szerint az igazgatóság jelenlegi tagjait, Kovács Pétert, Faragó Janát és Bencze Györgyöt visszahívják, és leköszönnek a felügyelőbizottság és az audit bizottság jelenlegi tagjai is. Az április utolsó napjára tervezett közgyűlésig terjesztik elő az új névsort. A napirendi pontok között van a cég átnevezése is, ám az új névről szintén nincs még konkrét információ. Mint írják, Tremmel számos szálon kötődik az elhunyt producerhez. Ő lett Vajna halála után a TV2 csoportot tulajdonló Magyar Broadcasting Zrt. ügyvezetője, igazgatósági tag a Vajnához köthető Las Vegas Casino Zrt.-ben, emellett a TV2-közeli IKO-csoportban is több tisztséget ellát.