A tíz fiatal focista halála megrázta és talán felrázza Brazíliát

Tíz tinédzser korú, szegény sorsú játékos veszítette életét a riói Flamengo futballklub edzőközpontjában, ahol rendkívül rossz állapotok uralkodtak.

Február 8-a örökre rossz emlékeket kelt majd a brazil emberek életében, ugyanis aznap a riói Flamengo futballklub edzőközpontjában tízen életüket vesztették. A kormány a történtek után háromnapos gyászt rendelt el. A sportközpontban egy két hónappal korábban felújított épület gyulladt ki, amelyben 14-17 éves játékosok laktak. Mint utóbb kiderült, a tüzet hajnali öt órakor – amikor a fiatalok még aludtak – egy rövidzárlatos légkondicionáló okozta, a tűzoltók pedig csak két óra alatt tudták megfékezni a lángokat.



A Flamengo büszke arra, hogy Brazília legtöbb szurkolóval rendelkező futballklubja – neveltje volt többek között Zico, Junior és Leonardo –, ugyanakkor nem teremti meg a megfelelő feltételeket az utánpótlásképzésben. Rió államügyészei 2015-ben beperelték a klubot a képzési központban uralkodó körülmények miatt. Az ügyészek szerint a feltételek rosszabbak voltak, mint amit máshol fiatalkorú bűnözőknek kínáltak.

A város tisztviselőit 2017-ben arra utasították, hogy zárják be a létesítményt, de ez nem történt meg, inkább milliókat költöttek az akadémia fejlesztésére. Egy éve azzal dicsekedtek, az új létesítmény a legjobbak közt lesz Brazíliában.

Mindezek ellenére a tűz éjszakáján több mulasztás is történt, így 26 fiú élete került veszélybe. A szövetség szabályozása szerint 10 fiatalkorúként legalább egy nevelőnek a gyerekekkel kell lennie, ám egyetlen felnőtt sem tartózkodott velük. A túlélők elmondták, egyetlen kijárat volt az épületben, a kollégium legtávolabbi végén, a fiúk többsége messzebb volt a kijárattól, mint a szabályokban előírt 33 méteres határ. S bár mindegyik szobában volt ablak, azokat kívülről ráccsal zárták le. Az egyik túlélő elmondása szerint a szobaajtó beragadt, ő viszont olyan sovány volt, hogy kifért az ablakrácsok között, míg egy nála magasabb kapustársa már nem volt ennyire szerencsés.



A Flamengo elnöke, Rodolfo Landim április elején nem ismerte el a klub ellen felhozott vádakat, csupán annyit mondott: célunk, hogy a lehető leggyorsabban megoldjuk ezt a problémát.

Brazíliában még napjainkban is a labdarúgás az egyik olyan tevékenység, amelytől családok tízezrei remélik a felemelkedést. A családok gyakran több ezer mérföldet utaznak a gyerekükkel, hogy jobb képzési programba kerüljön be, s megnyíljon előttük az út a profi karrier felé. Hivatalos adatok nincsenek azzal kapcsolatban, mennyi fiú van a brazil ifjúsági futballrendszerben, becslések alapján ez a szám 12 ezer és 15 ezer között lehet. A brazil labdarúgó-szövetség nem törekszik arra, hogy nyomon kövesse a játékosokat, amíg be nem töltik 16. életévüket. Ugyanakkor a gyerekek csupán öt százalékából lesz profi, egy 2016-os kutatás szerint a játékosok 82 százaléka kevesebb, mint 265 dollárnak megfelelő reált kap havonta.

Az elhunytak között volt a 15 éves, utánpótlás válogatott Christian Esmério is, aki március 5-én töltötte volna be 16. életévét, ekkor pedig profi szerződést kapott volna. Szülei korábban minden pénzüket abba ölték, hogy fiuk legyen a következő Ronaldo, Ronaldinho vagy Neymar.

– Apa, keresünk egy házat! – emlékszik vissza Christian szavaira az édesapa. Mint mondta, fia hálából egy másik házat akart venni családjának, ugyanis jelenleg sem víz, sem pedig áram nincs az otthonukban. A család amellett, hogy elveszítette a gyermeket, az új otthonról is le kell, hogy mondjon. A szülők csupán abban bízhatnak, a bíróság kártérítést ítél majd nekik.