Manchesterben nyert a Barcelona, döntetlent játszott a Juventus és az Ajax

Az FC Barcelona egygólos előnnyel várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hazai visszavágóját, miután győzelmet aratott a Manchester United vendégeként. A másik szerdai mérkőzésen az Ajax és a Juventus nem bírt egymással Amszterdamban.

Az Old Trafford stadionban – ahol korábbi négy fellépése alkalmával egyszer sem nyert a katalán csapat – nagy lendülettel kezdett a Barcelona, és mezőnyfölényét a 12. percben gólra tudta váltani: Suárez középre visszafejelt labdája Shaw testén változtatott irányt, mielőtt a hazai kapuba került volna. A vezetőgól után a vendégek kényelmesebb tempóra váltottak, túlzott magabiztosságuk hibákkal is párosult. Az egyenlítés elmaradt ugyan, de magukra találtak az angolok, akik egyenrangú partnerei voltak a katalánoknak, és még helyzeteket is kidolgoztak. A nagy kedvvel játszó – a 65. percben mégis lecserélt – Coutinho vezérletével idővel magához ragadta a kezdeményezést a Barcelona, de megelégedett azzal, hogy a lefújásig irányítása alatt tartották a mérkőzést. Amszterdamban a jó iramú, küzdelmes összecsapáson mindkét kapu előtt gyakran megfordult a labda, és a szünet előtti hajrában Cristiano Ronaldo fejesével jutott vezetéshez a Juventus. A hazai védők teljesen megfeledkeztek a beadásra centerként érkező portugálról, aki nem hibázott. A második játékrész elején Neres találatával megérdemelten egyenlített a sokat dolgozó és gólra törően támadó Ajax. A folytatásban egyenrangú félként játszottak a csapatok, az eredmény pedig nem változott, bár a vendégeknek a hajrában volt egy kapufájuk.