A Manchester United hátrányból fordítva 5-1-re legyőzte az élvonalba visszajutott Ipswich Townt vasárnap az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójában.
A holland szakembert ideiglenesen honfitársa, a stábhoz nyáron csatlakozó egykori csatárklasszis, Ruud van Nistelrooy váltja.
Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a merseyside-i csapat.
Ezzel a harmadik helyre léptek fel a tabellán az utolsó forduló előtt.
"Ha ezek a játékosok nem emelnek magasba több és több trófeát, az Anfieldről fogunk emlékezni rájuk!" – írta egy nappal a Manchester United történelmi veresége után a Manchester Evening News című lap.
Sir Alex Ferguson hetvenéves lett 2011. december 31-én. Az év november 6-án volt huszonöt esztendeje, hogy beállt edzőnek, pontosabban menedzsernek a Manchester Unitedhoz.
A klub és a portugál támadó közös megegyezéssel döntött erről.
A portugál világsztár és brit egyesülete, annak tulajdonosai közötti vita azután éleződött ki, hogy Ronaldo egy tévés interjúban kijelentette: nem tiszteli a csapat menedzserét.
Fenyő Miklós ma hetvenöt éves, noha negyedszázada a tévében többször fájdalommal tudatták, hogy meghalt.
Az állásüresedés kapcsán emlegetik az Ajaxot irányító Erik ten Hag, sőt a Read Madridnál sikert sikerre halmozott Zinédine Zidane nevét is.
A portugál válogatottal 2016-ban Európa-bajnok, 36 éves sztárfutballista manchesteri visszatérése az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat után válik véglegessé.
Jesse Lingard azon is elgondolkodott, hogy szögre akassza cipőjét.
Élre állt az együttes az angol labdarúgó-bajnokságban, miután az első fordulóból elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén 1-0-ra nyert a Burnley otthonában.
Az ugyancsak BL-be igyekvő, harmadik helyen álló Leicester City is begyűjtötte a három pontot a Crystal Palace legyőzésével.
Az angol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának zárómérkőzésén a Manchester United 1-1-es döntetlent játszott a listavezető együttessel.
Az FC Barcelona egygólos előnnyel várhatja a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hazai visszavágóját, miután győzelmet aratott a Manchester United vendégeként. A másik szerdai mérkőzésen az Ajax és a Juventus nem bírt egymással Amszterdamban.
A csapat egykori legendája veszi át az együttes irányítását, a norvég miniszterelnök is gratulált neki.
A labdarúgó BL-ben szerdán először játszik egymás ellen a Sevilla és a Manchester United, az AS Roma és a Sahtar Donyeck párharcának viszont van előélete.
A Tottenham triplázó támadója, Harry Kane az angol labdarúgó-bajnokság tegnapi, karácsonyi játéknapján javított meg egy 22 éve fennálló rekordot.