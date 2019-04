Kutyaviadalt tartottak Mohácson, lecsapott a TEK (videó)

A gyanúsítottat tavaly azért tartóztatták le, mert a tanóráján egy kilenc- és egy hétesztendős kislányt akart fajtalankodásra kényszeríteni.

18 évnél fiatalabb személyekről készült pornográf felvételeket találtak a tatabányai hitoktató mobiltelefonján és laptopján –a Komárom-Esztergom Megyei Fő­ügyészség helyettes szóvivőjétől. Horváth Sándor közölte: az eddigi gyanúsítás – azaz a kétrendbeli, aljas indokból vagy célból elkövetett személyi szabadság megsértése 18. életévét be nem töltött személy sérelmé­re – kiegészült gyermekpornográfiával. A gyanúsított ügyvédje a lapnak azt mondta:

„Védencem szerint az említett felvételek internetes portálokon tűntek fel a számítógépén, de egyből bezárta őket. A menyasszonya továbbra is kiáll mellette, az esetleges hosszú börtönévek ellenére is szeretnének a közeljövőben összeházasodni.”

Korábban a lap arról számolt be, hogy a 41 éves B. R.-t tavaly júniusban tartóztatták le, miután a tanóráján egy kilenc- és egy hétesztendős kislányt akart fajtalankodásra kényszeríteni. Ezt megelőzően saját, alig hatéves nevelt fiát használta beteges vágyainak kiélésére. A korábban kihasznált, 22 éves nevelt fiú a Bors megkeresésére azt mondta: nem lepték meg a fejlemények, hiszen őt többször is levideózta a férfi fajtalankodás közben, és azzal is megfenyeget­te, hogy értékesíti a felvételeket.