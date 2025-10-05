Testet ölt az érzéseknek

Metzing Eszter képzőművész a gyerekkori emlékeit varrja és hímezi bele különféle szövetekbe, vagy latexből készít úgynevezett „csáplényeket”, melyek az emberi tudattalant testesítik meg. Figuratív és absztrakt alkotásainak azonban nincsen kizárólagos olvasata, a művész is azt szeretné, ha a befogadó nemcsak az adott művet próbálná megfejteni, hanem saját magát is.