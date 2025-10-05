„Ami magyar, az csak jó lehet” – ez a vitatható szlogen magába sűrít egy olyanféle önáltató önképet, amit sokan vallanak ebben a kis Kánaánban, mely most süllyed a kulába, a legmélyebb hullámvölgyeket idéző veszedelmes káoszba.
A Kúria döntése szerint azt elsőrendű vádlottnak társához hasonlóan két év három hónapig kell rács mögött maradnia. Az egyenruhások azzal, hogy a sértetteket megalázták, emberi méltóságukat megsértették, alapjaiban sérült a rendőrség működésének törvényességébe vetett közbizalom is.
Mert van rá igény.
Metzing Eszter képzőművész a gyerekkori emlékeit varrja és hímezi bele különféle szövetekbe, vagy latexből készít úgynevezett „csáplényeket”, melyek az emberi tudattalant testesítik meg. Figuratív és absztrakt alkotásainak azonban nincsen kizárólagos olvasata, a művész is azt szeretné, ha a befogadó nemcsak az adott művet próbálná megfejteni, hanem saját magát is.
Pávkovics Gábor saját településén rollerezett, és elesett, a balestben pedig kisebb sérüléseket szenvedett.
A férfi búcsúlevelet hagyott, amelyben tettét felesége súlyos betegségével indokolta.
Az Országos Rendőrfőkapitány korábban a vizsgálatot rendőrségi hatáskör hiányában megszüntette arra hivatkozva, hogy „a büntetőeljárás mellett nem szükséges további eljárás, amelyben a rendőrség felelősségét kellene vizsgálni, a jogszerűtlen rendőri intézkedésekről pedig egyébként sem készült hivatalos dokumentáció”.
A történelmi város ellenzéki képviselői feljelentését a magyar hatóságok negligálták, az uniós hivatal viszont nem, ami Pávkovics Gábor fideszes polgármester szerint viszont „túlzás”.
A szülészeten februárban felvételi zárlatot kellett elrendelni, mert túl sok alkalmazott fertőződött meg koronavírussal.
Szolgálatuk során szinte „vadásztak” a nehéz sorsú emberekre.
A koronavírus-járványra hivatkozva zárták be a mohácsi kórház szülészetét, ám úgy tűnik, hogy a bezárás oka inkább a makacs orvoshiány.
Az intézményvezető szerint 2-3 hetet kell kibekkelni.
A hazánkban kialakult tornádó ereje meg sem közelíti az Amerikában pusztítókét.
Verték, éheztették, kényszermunkára fogták és elhanyagolták a gondozásukra bízott három gyermeket.
Nem most először lett rendőri támadás áldozata az év elején megvert férfi.
A rendőrség megerősítette, hogy fegyelmi indult a járőrök ellen, a bűncselekményt pedig az ügyészség vizsgálja.
Mohács vezetése úgy ítéli meg, hogy egy ilyen, több tízezernyi résztvevőt vonzó tömegrendezvény igen komoly egészségügyi kockázatot jelentene.
A Fidesz simán nyert a mohácsi vasárnapi választáson, de az ellenzéknek reményt adhat az, hogy 2002 óta nem szerepelt itt olyan jól, mint most.
Az ellenzék jelöltjei a nyolc egyéni választókerület közül kettőben nyertek.
Bántalmazták, megalázták és éheztették a gyerekeket.
Mohács előző, fideszes vezetése luxusapartmanházat álmodott a Duna partjára, amelynek árát az adófizetők fogják fizetni.
A hétfőn önmaga által feloszlatott fideszes többségű képviselő-testület és az MSZP-s polgármester az őszi voksolásig hivatalában marad.
Az MSZP-s polgármester tavaly októberben simán nyert, mert fideszes ellenfele elhunyt. A választók 69 százaléka érvénytelenül szavazott, tudatosan.
Közveszéllyel fenyegetés miatt indult eljárás Csorbai Ferenc ellen.
Csorbai Ferenc szerint a beteg több mint száz emberrel találkozott az elmúlt két hét során.
Pár napon belül megtartja alakuló ülését a mohácsi közgyűlés.
A helyiek arra számítanak, hogy fél év múlva újra polgármestert választanak.
Helyiek kegyeletsértőnek tartják, hogy a gyász ellenére postázzák és osztogatják a város egykori polgármesterét népszerűsítő szórólapot.A helyiek kegyeletsértőnek tartják, hogy a gyász ellenére postázzák és osztogatják a város egykori polgármesterét népszerűsítő szórólapot.
Elképzelhető, hogy a mohácsi polgármester-választást hat hónap múlva időközi megméretés követi.