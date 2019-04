Kiengedték az elmegyógyintézetből, újra börtönben van a Teréz körúti robbantó

P. Lászlót egy egyfős zárkában helyezték el, folyamatos megfigyelés alatt tartják.

Kiengedték az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből P. Lászlót – tudta meg a 24.hu. A portál szerint a Teréz körúti robbantás miatt életfogytiglanra ítélt férfit már vissza is vitték Vácra, ahol a kórházba szállítása előtt raboskodott. Úgy tudják, hogy P. Lászlót egy egyfős zárkában helyezték el, folyamatos megfigyelés alatt tartják és kamerával lesik minden mozdulatát. P. László jelenleg jól van és állítólag nincs vele semmi gond. A napi egyórás sétára is szívesen kimegy a börtön udvarára.A portál felidézi: az igazságügyi szakértői vélemény szerint beszámítható, ám többször is elmebetegeknek járó terápiában részesült P. László, amióta börtönben van. Szikinger István, a férfi ügyvédje korábban azt mondta: védencét 2017. március 31-én vitték be először az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet neuropszichiátriai osztályára. Itt több mint egy hónapig haloperidol- és rivotrilinjekciós terápiában, illetve gyógyszeres kezelésben részesült. 2017. december 13-án P. Lászlót ismét bevitték az IMEI neuropszichiátriai osztályára, ahol nyolc napig ismét haloperidol- és rivotrilinjekciós terápiában részesült. Karácsony előtt három nappal vitték vissza a börtönbe, ahol esetenként 2 milligramm rivotrilt kapott, majd megszüntették a gyógyszeres kezelését. A portál szerint P. Lászlót azóta többször is bevitték az IMEI-be, de komolyabb kezelésre ahogy most, úgy ezeken sem szorult.