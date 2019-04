Megalázó helyzetbe került Theresa May

Csalódottsággal és haraggal fogadta a szigetország, hogy a 2016. június 23-i népszavazáson elfogadott Brexit megvalósításához három év is kevés. A kilépés késleltetése október 31-ig és a rendkívüli csúcs döntése megalázó volt Theresa May számára. Nem véletlen, hogy maga a minden oldalról ostromlott kormányfő is többször használta a “frusztráló” kifejezést szerda délutáni és éjszakai brüsszeli sajtónyilatkozataiban, majd csütörtökön a parlamentben, amikor a 27 tagállam által elfogadott határozatokat. Arról beszélt, nehéz megbeszéléseket folytatott az Unióval, de most már tovább kell lépni és a “nemzeti érdekekre való tekintettel” minél előbb el kell fogadni a kilépési dokumentumot. Theresa May kitért az összpárti megbeszélésekre, melyekről tudja, hogy “szokatlanok és kényelmetlenek”, de eredményességük esetén képesek lennének eleget tenni a választók elvárásainak. A Munkáspárt vezetője válaszában üdvözölte a konzervatívokkal folytatott konzultációkat, de sajnálatosnak tartotta, hogy szinte csak az utolsó pillanatban nyílt rájuk lehetőség. Jeremy Corbyn figyelmeztetett, milyen bizonytalanságot okoz a Brexit az üzleti életben. Szerinte azt sem lehet tudni, mi történik, amikor a jelenlegi kormányfő a brüsszeli megállapodás elfogadása után visszavonul. Egyes lehetséges utódok készek lennének megegyezés nélkül becsukni maguk mögött az EU ajtaját - riogatott Corbyn. May illúziójával ellentétben a rangos politikai folyóirat, a Spectator legfrissebb száma “nem lát jelet Westminsterben a patthelyzet megoldására”. A Konzervatív Párt és a Munkáspárt közötti tárgyalásokon sem érzékeli közös platform kialakulását. A toryk aligha fogadják el a Labour egyik alapfeltételének tekintett vámunióhoz csatlakozást, ahogy vonakodnak egy második népszavazástól is. Theresa May jövőjét tekintve erősen megoszlanak a vélemények Westminsterben. A konzervatív The Daily Telegraph információi szerint “polgárháborús állapotok” alakultak ki a kormánypártban. Tory képviselők a szabályok megváltoztatását fontolgatják, hogy vezetőjüket a tavaly decemberi bizalmi szavazás kudarca miatti egy éves moratórium közben - vagyis 2019. decembere előtt - el tudják távolítani. May asszony nem tanul saját hibáiból. Éjszakai sajtóértekezletén nem volt hajlandó bocsánatot kérni az országtól, amiért nem tudta végrehajtani a kilépést. Korábbi Downing Street-i nyilatkozatához hasonlóan képviselőtársait tette felelőssé a brüsszeli szerződés elutasításáért. Mint mondta, ő maga “három hónap alatt háromszor szavazott a megállapodásra. Ha a parlament vele tartott volna, már kinn lenne az ország az Európai Unióból”. A konzervatív The Times és a centrumtól balra elhelyezkedő Telegraph is azt érzékelteti, hogy Theresa May nem kívánja kiadni a kezéből a Downing Street 10. kulcsát. Annak ellenére, hogy a “mezei” konzervatív képviselőket tömörítő bizottság előtt tett ígéretének megfelelően kész önként távozni a hatalomból, miután elfogadtatta a kilépési dokumentumot és mielőtt elkezdődik a Brexitnek a mindennapi brit gyakorlatba való bevezetése.