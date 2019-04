Új időszámítás Kispesten

Az együttest érintő ügyekbe, így az átigazolásokba sem szól bele a tulajdonos, azokról a szakmai vezetés dönt – jelentették ki a Honvéd futballcsapatát megvásárló cég képviselői.

Bemutatkoztak az élvonalban szereplő Budapest Honvéd új tulajdonosai.

Mint ismert, a George F. Hemingway által alapított The Hemingway Group leányvállalata, a Quinex America LLC hétfőn 13 év után eladta a Honvéd Futball Club Kft. 100 százalékos üzletrészét, az új tulajdonos pedig a szentesi vízilabdaklub névadó szponzoraként és a déli határszakaszon húzódó kerítés építőjeként és üzemeltetőjeként is ismert Metalcom csoporthoz tartozó befektetőcég, a Reditus Equity Zrt. lett. Részükről Bozó Zoltán (aki 2014-ben a Fidesz polgármesterjelöltje volt Szentesen) és Mendelényi Dániel csütörtökön sajtóreggelire invitálta az újságírókat.

„A Metalcom éppen az idén 20 éves. Jobban belegondolva szép ajándék nekünk a Honvéd” – kezdte Bozó Zoltán, aki hozzátette: a klub pénzügyi helyzete stabil, az új tulajdonosok pedig a korábbi kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatják majd. Azt újságírói kérdésre sem árulták el, hogy mekkora az az összeg, amelyből a jövőben gazdálkodni szeretnének.

„Maximálisan hallgatni fogunk a szakmai vezetésre a játékosokkal és az átigazolásokkal kapcsolatos döntésekben. Nem kívánunk okoskodni, amit a szakvezetés javasol, azt támogatni fogjuk” – válaszolta Mendelényi Dániel, amikor a Népszava arról kérdezte, terveznek-e ajánlatot tenni olyan egykori Kispesten futballozó közönségkedvenc labdarúgóknak, akik korábban jobb kereseti lehetőség reményében távoztak (a csapattal "főnöksége" alatt egy bajnoki címet, valamint kétszer Magyar Kupát nyerő George F. Hemingway egyebek mellett ismert volt arról is, hogy nem nála lehetett a legjobban keresni). Az egyébként többször is elhangzott, hogy az átigazolásokkal és a kerettagokkal kapcsolatos döntésekben meghatározó lesz a szakmai stáb véleménye, az új „gazda” feladata mindehhez a biztos pénzügyi és stratégiai háttér megteremtése. Vannak még tartalékok a klubon belül – hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a Budapest Honvédnak jóformán emberemlékezet óta nincsen olyan főtámogatója, amely például szerepelhetne a futballisták mezén.

A csapatot jelenleg Budapest Honvédnak hívják, de ki ne emlékezne: sikereinek egy részét Kispestként érte el. Ezzel összefüggésben kiderült, hogy szurkolók számára is kedves kerületnév újbóli használatára és az ezzel összefüggő tárgyalásokra nyitott az új tulajdonos is. Érdeklődésünkre Bozó Zoltán arról is beszélt, hogy a Honvéd követheti-e a MOL Vidi példáját, azaz alkalomadtán felvenné-e valamelyik támogatója nevét.

„Ez függ attól is, hogy majd adott esetben a szponzorral történő tárgyalások során hova jutunk el. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez Kispest – és Honvéd.”

A Metalcom-éra első bajnoki mérkőzésére nem kell már sokat várni: szombaton a Debrecent fogadja a Honvéd az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.