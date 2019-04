A Fidesz sorsához van kötve a CEU jövője Magyarországon

Gyöngyösi Márton szerint az LMP feltételül szabta, hogy a Jobbikot is vonják be a tárgyalásokba. Az LMP-s Moldován László nem hallott erről.

Az LMP-vel megállapodást írtunk alá a fővárosban, közöttünk nincs semmiféle feszültség. Az „óbaloldali pártokat”, főleg a szocialistákat azonban furcsa hozzáállás és agresszív stílus, arrogancia jellemzi – közölte Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese és EP-listájának vezetője a budapesti helyzetről. Gyöngyösi elsősorban az MSZP-nek tulajdonítja, hogy a Momentummal kiegészülő baloldal kihagyta a Jobbikot , amikor az önkormányzati választásokra készülve a kerületi ellenzéki polgármesterjelöltekről folytak a tárgyalások. Az LMP számára a baloldal „nyitva hagyott” néhány kerületet, de a Jobbikkal – legalábbis az eddigi nyilatkozatok alapján – a későbbiekben sem akar közösködni Budapesten. Az LMP-nek feltétele volt, hogy addig nem egyeztet a polgármesterjelöltekről, amíg a körbe nem vonják be a Jobbikot – említett egy új szempontot Gyöngyösi Márton. Az LMP tehát szerinte korrekt módon viselkedett. Úgy tudja, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, Karácsony Gergely is azt az álláspontot képviselte, hogy a Jobbikkal együtt kellene működni. (Karácsonyt nem sikerült megszólaltatnunk.) Arról Gyöngyösinek már nincsenek információi, miért alakult másként. A történtekből a jobbikos EP-listavezető azt a következtetést szűrte le, hogy a szocialistáknak „csak a maguk számára megszerezhető pozíciók fontosak”, és kényelmesen elvannak, ha „csurran-cseppen nekik valami a NER-en belül”. Korábban Sneider Tamás, a Jobbik pártelnöke azt mondta lapunknak, hogy Karácsony Gergely mögött az a baloldal áll, amelynek szerinte a fővárosban „gazdasági összefonódásai vannak a Fidesszel, például a parkolási pénzek ügyében”. Ezért akkor sem állnak be Karácsony mögé, ha a Jobbik által támogatott Puzsér Róberttel szemben ő nyeri meg az előválasztást. Sneider szerint inkább az elképzelhető, hogy Tarlós István leváltása érdekében a Jobbik majd nem indít saját jelöltet. Kérdés, ha a Jobbiknak ennyire rossz véleménye van a baloldalról, akkor Gyöngyösi Márton a közelmúltban – egy szenvedélyes hangvételű Facebookos bejegyzésében – miért ajánlott békejobbot a baloldalnak, és miért sérelmezi, hogy nem vonták be pártját a tárgyalásokba. Gyöngyösi szerint nincs ellentmondás: „még most sem késő, hogy a szocialisták rendezzék soraikat, és eldöntsék, a rezsimmel kollaboráló vagy valódi ellenzéki pártként akarnak-e működni”. Megkérdeztük, hogy a Jobbik hány polgármesterjelölti posztot szeretett volna magának Budapesten, de Gyöngyösi erre csak annyit mondott: „ez a kérdés most már nem releváns”. A fontos az – jelentette ki –, hogy olyan hiteles jelöltek legyenek, akiket mindegyik ellenzéki párt képes támogatni. Gyöngyösitől eltérően Moldován László, az LMP fővárosi elnöke azt állította lapunknak, pártja nem támasztott olyan feltételt, hogy csak akkor hajlandó egyeztetni a baloldallal, ha a Jobbik is ott ül az ellenzéki tárgyalóasztalnál. A politikus ezzel együtt úgy vélte: a Jobbik kimaradása egyértelműen a baloldal hibája. Csak éppen ő nem a szocialistákat, hanem a Demokratikus Koalíciót tette felelőssé. Az MSZP talán hajlott volna a megegyezésre, de a DK megmakacsolta magát – fogalmazott. Annyiban viszont Moldován is megerősítette a Gyöngyösi által elmondottakat, hogy „semmiféle feszültség nincs” a fővárosi LMP és a fővárosi Jobbik között, kapcsolatukat nem befolyásolták a budapesti LMP kongresszusán hozott döntések. (Április elején a kongresszus többek között arról határozott, hogy nem lépnek fel közösen a Jobbikkal az ellenzéki egyeztetéseken.) Az LMP egy esetleg következő tárgyalási körben is nyitott a tárgyalásra a baloldallal, ám változatlanul úgy gondolja, hogy a Jobbikkal is össze kell fogni a fővárosban a Fidesz leváltása érdekében – derült ki Moldován László szavaiból. Budapesten a polgármester-jelölti szinten a kutatások, az elemzések és a stratégiák alapján a megegyezésben részt vevő pártok véleménye találkozott abban, hogy a Jobbiknak nem tartunk fenn helyeket – ezt már Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke nyilatkozta a Népszavának. Molnár ellentmondásosnak minősítette az LMP kommunikációját. Az LMP-seknek legutolsó döntésük az volt a tárgyalódelegációjuk vezetőjének tájékoztatása alapján, hogy nincs olyan feltételük, amely miatt a Jobbiknak is fenn kell tartani polgármester-jelölti pozíciót – magyarázta Molnár. A szocialista politikus szerint „egyértelmű”, hogy az MSZP-Párbeszéd-DK-Momentum jelöltjei az esélyes aspiránsok. Ha a Jobbik-LMP valamelyik kerületben mégis szerintük esélyesebb jelöltet talál, akkor a főpolgármesteri előválasztással egy időben kezdeményezzenek kerületi előválasztást is – javasolta Molnár Zsolt. A szombati bejelentés előtti nap volt az utolsó tárgyalás, ahonnan az LMP-s Moldován László felállt. Azt mondta, hogy nem akarnak tárgyalni május 26-áig, a belső döntési mechanizmusuk miatt – bonyolította tovább a helyzetet Gy. Németh Erzsébet. A DK fővárosi politikusa szerint az biztos, hogy az MSZP-Párbeszéd és pártja részéről egység volt abban: a Jobbikot nem kell bevenni a polgármester-jelöltekről szóló tárgyalásba. Egyéni jelöltek azonban – folytatta a politikus – lehetnek jobbikosok, olyanok, akik megfelelnek a minimális demokratikus elvárásoknak. Mielőtt a baloldali ellenzéket vádolnák a Jobbik kihagyásával, Gy. Németh fontosnak tartotta megjegyezni: Sneider Tamáséknak van egy olyan döntésük, hogy sem az MSZP-vel, sem a DK-val nem fognak össze.