A Miniszterelnökség is leszerződött a képviselőket a köztévéből kihajító biztonságiakkal

"Nézd a jobbikos buzikat, te köcsög buzi kurva" - mondta Tikász Ferenc, majd ütött.

A sértett azt mesélte a portálnak, már csak unokaöccse miatt sem akart foglalkozni Tikásszal, aki jelenleg Berettyóújfalu munkaszervezet-vezetője. De számított rá, hogy a ruhatárból visszafelé még találkozik az ittas fideszessel, ezért telefonjának bekapcsolt kamerájával ment visszafelé. Az eredmény ez a felvétel:



Tikász egy harsány és kedélyes "nézd a jobbikos buzikat, te köcsög buzi kurva" nyitás után ütött, amely Beáta elmondása szerint egyszerre érte a mobilt és a homlokát, amin jókora duzzanat is keletkezett. Az Alfahír megkeresésére a férfi - aki közösségi oldalán egy Orbán Viktorral közös képet használ profilképként - nem kommentálta a történteket. Kérdésre tagadta, hogy megtörtént volna az eset, majd letette a telefont.



A sértett feljelentést tett.

A Jobbik várja a Fidesz reakcióját

Ezúttal is várjuk a Fidesz reakcióját, elhatárolódását, bár ha Pócs János parlamenti képviselőjük kazános alázása, és az egyik polgármesterük szexuális kényszerítése sem verte ki a kormánypártnál a biztosítékot, minden bizonnyal ez az ügy sem fogja - reagált közleményben a Jobbik. Azt írják, jelenleg is pártvonalon mozog a fideszes támadó. Hozzáteszik: úgy látszik, a Fidesznél nem csak beleférnek az ilyen esetek, hanem megtűrik soraikban, és bátorítják is a bűnözőket.

A Jobbik elítéli a fideszesek nők elleni erőszakos magatartását, és a kormánypárttal ellentétben nem szülőgépként tekint a nőkre, és kiáll mellettük azokkal a dölyfös, arrogáns NER-lovagokkal szemben, akik tudják, hogy a törvények felett állnak, és mélyen megvetik, lenézik választóikat, a magyar embereket, zárul a közlemény.