Olajmezőkre hajt a Mol

Gazdag olajmezők felvásárlását célozza a Mol, de a tavalyi választási kampányban Orbán Viktor által átadott műgumiüzemük még mindig csak a próbatermelésnél tart.

Nagyarányú olajmező-felvásárlást tervez a Mol. Legalábbis tegnapi közgyűlésük dokumentumai szerint jelenlegi, 323,6 millió hordó olajegyenértékű, bizonyított és valószínűsített olaj- és gázkészleteiket középtávon 500 millióra emelnék. Ehhez további, nagyarányú felvásárlásokra lesz szükségük - közölte kérdésünkre a rendezvényhez kapcsolódó háttérbeszélgetésen Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató. A lehetőségek közé sorolta jelenlegi főbb helyszíneiket, így Oroszországot, a Pannon Medencét, Pakisztánt, az Északi-Tengert és Ománt. Ráadásul a készletek folyamatosan apadnak, így még a szint tartása is komoly erőfeszítéseikbe kerül: Magyarország és térségének megfúrtságát éppenséggel az ementáli sajthoz hasonlította. Ráadásul immár kevéssé kutatás előtt álló területeket, sokkal inkább feltárt készleteket vennének - közölte az elnök-vezérigazgató. Ebbéli elszántságuk messzemenőkig érthető. A társaság tavaly elért rekordközeli, háromszázmilliárd forintot valamivel meghaladó nyereségének nagy részét ugyanis – erőteljes emelkedés után – szintén a kitermelés hozta. Ehhez képest mind a finomítás, mind az – amúgy egyre hangsúlyosabb - petrolkémia, mind a gázszállítás nyeresége csökkent; hasonló felfutást csak a kisebb forgalmú shopok mutatnak. Molnár József vezérigazgató a közgyűlésen viszonylag kedvező iparági környezetről, így emelkedő olajárról számolt be. Az általuk kiemelten számon tartott tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-eredmény 728 milliárdos rekordot ért el. Ez a közel 2,7 milliárd dollár jóval magasabb lett a 2,2 milliárdról 2,4 milliárd dollárra emelt tavalyi célnál. Az idei cél 2,3 milliárd dollár. Épp a tegnapi Magyar Közlönyben jelent meg a törvény, ami az állam 25 százalékos Mol-pakettjéből 10 százaléknyit a Budapesti Corvinus Egyetem jövőbeni működtetésével megbízott Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe ad. Így a mostani, 107 milliárd forintos osztalékból is részesülnek. Ezen túlmenően a Richter 10 százalékát, illetve ingatlanokat is kapnak. A társaság a jövőre nézve bővülő beruházásokat ígér. Így a részvényesek részéről kedvezően fogadott Mol Limo autómegosztó-piacán is terjeszkednének. A 2021-re több mint háromszázmilliárdból felépíteni tervezett tiszaújvárosi poliolüzem előkészületei ütemesen haladnak. A Népszava kérdésére ugyanakkor Hernádi Zsolt a tavaly "átadott" tiszaújvárosi műgumigyáruk készültségi fokáról változatlanul úgy nyilatkozott, hogy "mikrohangolások" zajlanak. Amikor márciusban Orbán Viktor oldalán választási kampányeseménynek beillő külsőségek között felavatták a százmilliárdos üzemet, az elnök-vezérigazgató hasonló mikrohangolások és tesztüzem után a tényleges kezdést őszre ígérte. Októberi értesülésünk szerint ugyanakkor az átadóünnepség után lényegében folytatódott az építkezés. Később viszont a beruházóval anyagi viták támadtak. Hernádi Zsolt ezt elismerve arról számolt be, hogy jelenleg tesztüzem zajlik és tárgyalnak a termék lehetséges vevőivel. Az üzemet pedig akkor tekinti késznek, amikor beindul a tömeggyártás, amire erre határidőt nem jelölt meg.