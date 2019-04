Assange feltételezett társát is őrizetbe vették

Ha nagyon kell, az uniós tagállamok egységesen tudnak dönteni. Ezt emelik ki Brüsszelben a Brexit ügyében született kompromisszum nyomán.

Az Egyesült Királyság újabb haladékot kapott a távozásra. Az Európai Unió 27 állam- és kormányfőjének szerda hajnalban megszületett megállapodása szerint a szigetországnak legkésőbb október 31-ikén kell elhagynia az Uniót. Ez hosszabb idő, mint amennyit Theresa May brit kormányfő kért, de rövidebb annál, mint amennyit az uniós tagállamok nagy része javasolt. A decemberig vagy tovább tartó halasztás ötlete a franciák ellenállásán bukott meg. Emmanuel Macron francia elnök azzal érvelt a rendkívüli csúcstalálkozón, hogy ha a britek az év végéig vagy jövő tavaszig tagok maradnának, azzal aláásnák a szervezet egységét és elvonnák a figyelmét saját ügyeinek intézésétől. Amennyiben a londoni alsóház (és az EU törvényhozása) a jelzett határidő előtt ratifikálná a kilépési megállapodást, akkor a Brexit az ezt követő hónap első napján lép életbe. A távozás dátumaként megjelölt október 31-ike a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság utolsó munkanapja, vagyis a tervek szerint a másnap alakuló új testületbe az Egyesült Királyság már nem delegálna képviselőt. Ez a tény fontos szerepet játszott a kilépési dátum meghatározásakor. A kompromisszum azt jelenti, hogy a szigetország nem "zuhan ki" megállapodás nélkül a közösségből a következő napokban vagy hetekben. De továbbra is minden eshetőség az asztalon van: a későbbi rendezett vagy rendezetlen távozás éppúgy, mint egy újabb népszavazás megrendezése, idő előtti parlamenti választások kiírása, esetleg a Brexit ismételt elhalasztása. Több politikus is megerősítette ezt a csúcs után tett nyilatkozatában, köztük Günter Oettinger uniós biztos és Michael Roth, európai ügyekért felelős német államtitkár. “Remélem, hogy Halloweenre befejeződik a Brexit rémálom” — fogalmazott Guy Verhofstadt, a brit kilépéssel foglalkozó európai parlamenti irányító testület koordinátora, aki szintén úgy vélekedett, hogy “még minden lehetséges”, akár az is, hogy London visszavonja távozási szándékát. A csúcs döntése értelmében májusban az Egyesült Királyságban is lesz európai parlamenti választás, hacsak a voksolás idejéig a londoni alsóház nem ratifikálja a Brexitről szóló kétoldalú szerződést. Ha a britek elmulasztják a voksolást, akkor június elsején megállapodás nélkül el kell hagyniuk az EU-t. A huszonhetek emellett megígértették Theresa May-jel, hogy a Brexit időpontjáig a szigetország nem fogja akadályozni az uniós döntéshozatalt, például a közösség következő hosszútávú költségvetésének az elfogadását vagy az uniós intézmények vezetőinek megválasztását. A német kancellár szerint a sok akadály ellenére az európaiak bebizonyították, hogy még ilyen nehéz helyzetben is egységesek tudnak maradni. Angela Merkel különösen azt tartotta fontosnak, hogy a kilépési határidő hosszabb kiterjesztése nyugalmat biztosít az unió számra, és így a tagországok vezetőinek nem kell kéthetente csúcstalálkozót tartaniuk ugyanabban a témában. A tanácskozás záróközleménye - a francia elnök követelésére - leszögezi, hogy a vezetők június végi csúcstalálkozójukon visszatérnek arra, hogyan teljesíti vállalásait az Egyesült Királyság.