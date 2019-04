Vajna Tímea ismerkedik az üzleti világgal, de néha kidől egy-egy csontváz a szekrényből

A barátok meg eltűntek.

Minden rám szakadt. Amíg nem zajlik le a hagyatéki tárgyalás, rengeteg elintéznivalóm van, rendszeresen hajnali háromig fenn vagyok. Minden percem be van osztva - mondta Vajna Tímea a Best magazinnak, aki először szólalt meg férje halála óta. Az interjúban - amit a 24.hu szemlézett - azt is elmondja: ki kell ismernie magát még jobban az üzleti világban, mert bizony „néha kidől egy-egy csontváz a szekrényből, előkerül egy újabb offshore cég”. Arról is panaszkodott, hogy eltűntek a barátok, az Instagramon pedig a pozitív kommenteket felváltották a gúnyos hozzászólások.