Megfejthették honnan származnak a Tejútrendszer barna törpéi

Negyvennégy helyen fedeztek fel körvonalakat, amelyek bölényeket, zergéket, emberi alakokat és háromszögeket ábrázolnak.

Az őskőkorszakból származó, 30 ezer éves barlangrajzokra bukkantak régészek az Isztriai félszigeten, a Limi-csatorna fjordszerű öblének egyik oldalán található Romuald-barlangban - közölte a helyi média csütörtökön. Darko Komso, a pulai archeológiai múzeum munkatársa elmondta:

ez az első ilyen lelet Horvátországban, és a második a Balkánon. Hasonló rajzokat eddig csak Franciaországban és Spanyolországban fedeztek fel.

Az első rajzra 2010-ben lett figyelmes a horvát archeológus, de csak hét évvel később jött létre egy nemzetközi tudóscsoport, amely megállapította az ősi alkotások korát. Az isztriai felfedezésről szóló tanulmány szerdán jelent meg az Antiquity című brit tudományos folyóiratban.

Bár a rajzok alig kivehetőek, azokat vörös okker festékkel festették a barlang falára. Negyvennégy helyen fedeztek fel körvonalakat, amelyek bölényeket, zergéket és emberi alakokat ábrázolnak, valamint háromszögeket, amelyeket a kutatók a nemiséggel asszociálnak. Egyes helyeken csak festékmaradványok vannak, pacák, alakzat nélkül, valószínűleg letörték a cseppköveket a barlangban és a törések helyét bemázolták vörös festékkel, valamilyen rituálé folytán - magyarázta a régész. Komso szerint



a barlangban nem élhetett sok ember, inkább kultikus helyként szolgált.

A Limi-csatornát mára elárasztotta a tenger, de abban az időben ez a terület egy folyóvölgy volt, tele vadállattal, amelyre az ősember vadászott - magyarázta.

A barlang, amelyet most lezártak a látogatók előtt, arról is híres, hogy itt élt remete életet Szent Romuald Benedek-rendi szerzetes, akinek a nevéhez számos csodatétel fűződik. A barlang 105 méter hosszú, és elképzelések szerint a neandervölgyi emberek életéből fennmaradt maradványokat rejthet, ezért számos régész kutatott már ott. A pulai szakember hozzátette: amint megtették a megfelelő lépéseket a terület védelmére, azon fognak dolgozni, hogy a nagyközönség számára is bemutassák azt a gazdagságot, amelyet a barlang magában őriz.