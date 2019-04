Nem elég, hogy kellemetlen, „idegbajos” is az időjárás

Időben elkezdve, egészséges táplálkozással és rendszeres mozgással a strandszezon kezdetére leadhatjuk a télen felszaladt kilókat. Sokan azonban halogatjuk a változtatást, és akár drasztikus módszereket is bevetnek a cél gyors eléréséhez.

Ha egész évben odafigyelünk a változatos, kiegyensúlyozott, vitamindús táplálkozásra, rendszeresen mozgunk és megfelelő mennyiségű vizet iszunk, elkerülhetjük a plusz kilókat. Persze télen nem könnyű rávenni magunkat a testmozgásra, és a hidegben jobban csúsznak a kényeztető, energiadús nasik is. Ha úgy érezzük, elszaladt velünk a ló, célszerű időben visszatérni a helyes útra, életmódot váltani ugyanis bármikor lehet.

Ennek azonban nem azonnal lesz – látható és érezhető – eredménye; hosszú, kitartó munkát igényel. A rendszeres sport és a helyes, egyénre szabott táplálkozás együttese egészséges és tartós módszer a kívánatos alak eléréséhez. A drasztikus diétáktól, hashajtó szerektől, különböző fogyasztószerektől nem érdemes csodát várni, mert egyrészt a gyorsan leadott kilók visszatérnek, másrészt akár súlyos egészségkárosodást is okozhatnak – mondta Wolher Veronika, a Budai Egészségközpont dietetikusa.

A néhány hetes kúrák végeztével, ha visszatérünk a korábbi életvitelhez, a leadott kilók, sőt akár több is, visszamásznak, és a hirtelen testsúlyváltozások a bőrön is nyomot hagynak. A víz- és hashajtó szerek hatására a szervezet folyadékot veszít, ami akár látványos változást is eredményezhet, de teljesen felborítja az egyensúlyt: súlyos vízhiány, székrekedés, hasi fájdalom, dekoncentráltság, fejfájás, vérnyomás problémák és sok egyéb tünet is jelentkezhet. A gyors fogyással csábító fogyasztószerek extrém módon megterhelhetik a szervezetet, felpörgetik az anyagcserét, szapora szívverést, magas lázat okozhatnak, sőt a pajzsmirigy működését is befolyásolhatják. Az egysíkú diéták vitaminhiányhoz, emésztési zavarokhoz, minőségi éhezéshez vezethetnek. A minimálisra csökkentett kalóriabevitel pedig lassítja az anyagcserét.

Az ilyen, drasztikus kúrák, tápanyagmegvonással járó étrendek helyett célszerűbb dietetikussal egyeztetett, egyénre szabott étrendet követni, amely elegendő energiát ad és tartalmazza a szükséges vitaminokat és tápanyagokat. Az alapvetően zöldségekben, gyümölcsökben, halakban és rostokban gazdag étrend mellett naponta minimum két liter vizet ajánlott elfogyasztani. Javasolt a hetente többször, legalább egy órán keresztül tartó testmozgás is. Ha sikerül beállítanunk a megfelelő és fenntartható életmódot, nem kell attól tartanunk, hogy meghízunk, ugyanis egész évben tarthatjuk a súlyunkat.

„A legszebb az egészséges test. Nem számít, ha természetünknél fogva kicsit súlyosabbak, vagy karcsúbbak vagyunk. A lényeg, hogy jól érezzük magunkat abban a testben, amelyért a legtöbbet azzal tehetünk, ha vigyázunk rá”

– tette hozzá a dietetikus.