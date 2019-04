Feljelentették Orbán fogorvosát a triatlonosok

Társadalmi vitára bocsátja programját, és fontosnak tartja az ellenzéki koordinációt.

Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón fontosnak nevezte az ellenzéki koordinációt, mivel szerinte az ellenzék csak akkor válthatja le a Fideszt, ha mindenhol, vagyis a Városházán és a kerületekben is csak egyetlen jelöltet indít az őszi önkormányzati választáson. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum program nélkül egyeztet, ami szerinte tulajdonképpen kizárólag a pozíciók behajtására irányuló „seftelés”. Puzsér Róbert elmondta, arra válaszul indítják be fél évvel a voksolás előtt kampányukat, hogy a másik ellenzéki főpolgármester-jelölt, Karácsony Gergely és támogatói megnevezték kerületi polgármesterjelöltjeiket. Kiemelte, májusban bemutatni tervezett programjuk „közösségi újratervezést” céloz egy élhető Budapestért, ennek elérése érdekében pedig az interneten, a jövő héttől pedig aktivistáik segítségével az utcán is kikérik az emberek véleményét. Puzsér Róbert sajátságosnak nevezte, hogy az MSZP-Párbeszéd, amely szerinte számos kérdésben „forradalmi szocialistáknak” mutatkozik, a XIV. kerületben nem hisz abban, hogy az önkormányzat be tudja szedni a parkolási pénzeket, helyette magáncéget bíznak meg, „hogy aztán azok felhajtsanak a zuglói önkormányzatnak egymilliárdos hiányt”. A független főpolgármester-jelölt szólt arról is, nem igazak azok a vádak, hogy csak a belső kerületeknek kívánnak új jövőt álmodni, hiszen meg akarják szüntetni „Budapest kóros centralizáltságát” és „új, sétáló, zöld, emberléptékű városközpontokat” szeretnének létrehozni a külső kerületekben is. Bencsik János, a Jobbik budapesti elnöke, országgyűlési képviselője ugyanitt elmondta, Budapesten jelenleg lakhatási válság van, amire válaszul olyan bérlakás-építési programra és lakhatási koncepcióra van szükség, amelyik lakáshoz juttatja a fiatalokat. Moldován László, az LMP fővárosi elnöke hangsúlyozta, a fővárosban évente több ezer ember hal meg a légszennyezettség miatt, a városvezetés pedig nem tesz semmit, holott a gépkocsiforgalom csökkentése, sétálózónák kialakítása megfelelő válasz lehetne. Puzsér Róbert kérdésekre válaszolva úgy fogalmazott, a „centrum ellenzék és a régi baloldal” közötti versengés nem zárja ki a koordinált indulást, ugyanakkor az nem jelent együttműködést, „közös kormányzást”. Hozzátette, partnerek a Fidesz leváltásában, készek visszatérni az előválasztás folyamatába, amennyiben korrekt ajánlatot kapnak. Kijelentette azonban, nem lesz előválasztás, „ha azt fogom látni, hogy Karácsony Gergely Orbán Viktor és Tarlós István kottájából játszik és Budapestet újra a Fidesz kezére akarja játszani”. Puzsér Róbert azt is mondta, az LMP-t igyekszik kézen fogni és „visszavezetni az elveszejtett zöld identitásához”. További kérdésekre kitért arra is, hogy a Jobbik, legnagyobb ellenzéki pártként nem hagyható ki az ellenzéki koordinálásból. Megjegyezte, a „nemzeti radikalizmusában meghasonlott” Jobbik valóban válságos helyzetben van, küldetése pedig, hogy mérsékelt, konzervatív jobbközép párttá váljon, amelyik pozícióban vákuum van. „Igyekszem zsinórmértéket adni középutasságból, mérsékeltségből és zöld politikából egyaránt” – mondta. Végül Puzsér Róbertet kérdezték az LMP-s Ungár Péterről is, akivel kapcsolatban ismét összeférhetetlennek nevezte, hogy valaki egyszerre legyen „ner-oligarcha” és ellenzéki politikus.