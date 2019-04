Külön kézikönyvet kaptak az iskolák a málenkij robot tanításához

Négyezer kötetet küldenek ki országszerte a történelemtanároknak, a segédanyag gyakorlatilag Magyar Nemzeti Múzeum témával foglalkozó tárlatát mutatja be.

A málenkij robot tanítását segítő tanári kézikönyvet készített a Magyar Nemzeti Múzeum. A pokol bugyrai... című kötetet több mint 4000 iskola több ezer történelemtanára kapta meg a héten - közölték a kiadványt bemutató sajtótájékoztatón pénteken Budapesten. A könyv a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak sorsát bemutató, a ferencvárosi Málenkij Robot Emlékhelyen létrehozott kiállítás értelmezéséhez és a korszak megismeréséhez nyújt segítséget -írja az MTI. A kiadvány arra emlékeztet, hogy1944 őszétől csaknem 800 ezer embert hurcoltak el Magyarországról hadifogolyként vagy internáltként több éves kényszermunkára, akár negyedszázados száműzetésre a Szovjetunióba. A túlélők első csoportja csaknem egy évtizeddel később, 1953. november 25-én térhetett haza a táborokból. Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója szerint: a családok emlékezete többnyire őrizte a kényszermunkára elhurcolt és gyakran elpusztított hozzátartozóik sorsát, gyakran azonban "félelemből, szégyenérzetből vagy a megélt szenvedés nyomasztó emléke miatt családi körben is a felejtés, az elfojtás" dominált. Az emlékhely ennek akar véget vetni. Mint Varga kifejtette, a „a málenkij robotra elhurcolt civilek százezreinek sorsa is az új világ félelmetes távlatait rajzolta föl. A rabszolgaságba vetett emberek tömegét, a teljes bizonytalanságot, hogy bárkit bármikor elvihetnek. Az ingyenmunka biztosítását a jóvátétel nevében. A hallgatás, az elhallgattatás rendszerét, amely nyilvános emlékezetünkből is kivetette ezeknek a sorsoknak a felidézését, a szenvedésre való közös emlékezés lehetőségét. A hazugság mindent átszövő pókhálóját, ahogy "kis munkának" titulálták a több éves ukrán vagy orosz bányákban, kőfejtőkben, földeken végzett kényszermunkát" -

Berényi Marianna, a kötet egyik szerzője ismertette: a "komplex kiadvány" nemcsak a kiállítást igyekszik bemutatni, hanem azt is, hogyan érdemes tanítani, illetve feldolgozni mindazt a tudnivalót, amit az emlékhelyen elsajátíthatnak a gyerekek. A kiállítás termeit bemutató fejezeteket egy-egy tárgyat leíró fejezet követ, ezekkel a "beszélő tárgyakkal" – például pufajka, tégla a rabok által vésett feliratokkal – megtanítva a forráselemzés módszertanát is - mondta.