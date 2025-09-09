Napvilágra lapátolják a csongrádi legendát

Felnőtt férfit is könnyekig tud hatni Csongrádon az, hogy régészeti feltárás bizonyítja a fekete vár létezését. A város nevét adó létesítményt évszázadokon át keresték. A modern technika és a szerencse is a kutatók mellé állt: a lehető legjobb helyen van egy most még üres porta, ahol kedvükre vizsgálódhatnak. Az ásatáson készült riportunk, fotógalériával.