A NER kultúrpolitikai mindenese pedig azt üzente, hogy ha béremelést akarnak, akkor mondják meg, kiket rúgjon ki.
Már múlt év novembere óta nem tudja elhagyni a Maros Megyei Múzeum falait a Fejedelmek aranya című, főleg magyar közgyűjtemények anyagából álló kiállítás műtárgyegyüttese – erősítette meg a Népszavának az intézmény igazgatója, Ötvös Koppány Bulcsú.
A lap információját Demeter Szilárd is megerősítette.
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete szerint ez egy szakmai anyagban meglehetősen szokatlan.
Felnőtt férfit is könnyekig tud hatni Csongrádon az, hogy régészeti feltárás bizonyítja a fekete vár létezését. A város nevét adó létesítményt évszázadokon át keresték. A modern technika és a szerencse is a kutatók mellé állt: a lehető legjobb helyen van egy most még üres porta, ahol kedvükre vizsgálódhatnak. Az ásatáson készült riportunk, fotógalériával.
Dezinformációs taktikaként elhitették, hogy visszavonta pályázati anyagát.
Az új poszttal múzeumi összevonás következhet. L. Simon László szívesen segít.
A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője valószínűleg halmozni fogja a pozíciókat.
A spanyolországi Altamira barlangrajzai eredeti méretben tárulnak elénk a Magyar Nemzeti Múzeum új kiállításán.
Ez egy olyan ország, ahol a melegeket befóliázzák, betiltják, a nácikat meg nem – mondta a színész-rendező.
Hogyan lehet kitérni a már csúcssebességgel száguldó kormányzati hülyeségvonat elől? –itt a Népszava podcastsorozata, a Hol élünk? legújabb adása.
A Nemzeti Múzeum múlt héten kirúgott főigazgatója úgy véli, ő nem az általa is megszavazott melegellenes törvény áldozata lett, hanem a törvény értelmezéséé.
Épp a főigazgatóságát lezáró állománygyűlésre tartott az épület díszlépcsőházában.
Claudia Andujar 1967-es fotóriportja még a World Press Photo támadott képeinél is visszafogottabbak.
Egy konferencia meghívójában szerepel, hogy Hammerstein Judit, az eddigi helyettes az új megbízott főigazgató.
Az M5-ön futó Ez itt a kérdés törzsvendégeinek egyike L. Simon László. Beszélgetőtársai nem vetették fel, vajon miért bocsátotta el Csák János miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum éléről.
Az elemző szerint ismét ki lehetett játszani a Budapest-kártyát a vidéki szavazók előtt: tessék, a főváros Szodoma és Gomora, de mi megakadályozzuk, hogy az egész ország ilyenné váljon.
Bozóki András volt kulturális miniszter, politológus, a CEU professzora szerint nem a főigazgatóról szólt a miniszteri döntés.
A kulturális és innovációs miniszter azonnali hatállyal menesztette a Magyar Nemzeti Múzeum vezetőjét. L. Simon László a döntést tudomásul vette, ám elfogadni nem tudja, éppen Csák János egyik korábbi levele miatt.
A Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese elégedett lehet.
A fotós, Hannah Reyes Morales szerint a a régi korok elnyomását idézi, hogy Csák János miniszter döntése értelmében a képei miatt 18 év alattiak nem látogathatják a 2023-as budapesti nemzetközi sajtófotó-kiállítást.
Vasárnap óta a Nemzeti Múzeum World Press Photo 2023 kiállítására csak 18 éven felölieknek adnak el jegyet. Ennek betartására nincsenek meg a jogszabályok.
A szélsőjobboldali párt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett az LMBTQ+-kisebbség elleni erőszakot, illetve a „meleg idősotthont” ábrázoló képsorozat miatt. Csák János kulturális miniszter helyt adott a kifogásoknak.
Látszólag indokolatlanul válaszoljuk meg a kérdést: nem hamisított, de ettől még a látszat nem ezt igazolja egy 1857-es kiadvánnyal kapcsolatban, amelynek azonos címe ellenére két példánya egyikéből két lap hiányzik az elejéről, noha ezt az oldalszámozás nem támasztja alá. Hogy is van ez? S vajon mi lehet az oka?
A főépület fejlesztésének lehetőségét „vizsgálják”.
Ám ő és más amerikai neokonzervativ szakértő nem pótolja a friss és sokakat megszólító magyar művek megszületését vagy népszerűsítését.
Tizenegy világsztár művész egy-egy alkotását értelmezte újra Sam Havadtoy a héten nyílt Hommàge – Kulturális migráció című kiállításán a Magyar Nemzeti Múzeumban. A brit-magyar művész olyan alkotókat választott, akik kulturális migránsnak tekinthetők. A kalandos életű Havadtoy amúgy jól ismeri a nyugati művészvilágot: 1972-től 2000-ig megszakításokkal New Yorkban élt, ahol a nyolcvanas években többek közt barátja lett Andy Warholnak és Keith Haringnek, míg Yoko Onónak húsz éven át az élettársa volt.