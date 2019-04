"Ha az MLSZ így döntött, nekünk az a dolgunk, hogy szombaton kimenjünk a pályára"

Évek óta szállítja az eredményeket az olasz ligában szereplő Atalanta futballcsapata, amely a mostani kiírásban versenyben van a Bajnokok Ligája indulásért is.

A Juventus újabb, sorozatban nyolcadik bajnoki címe borítékolható Olaszországban, ehhez a Cristiano Ronaldót elővigyázatosságból nem szerepeltető torinói csapatnak szombaton legalább egy pontot kell szerezni idegenben a SPAL ellen (15.00, tv: DigiSport1). Emellett az is biztosnak tűnik, hogy a vasárnap 18 órától a Chievo vendégeként (tv: DigiSport2) pályára lépő, kereken 20 pontos hátránnyal második Napoli fut be ezüstérmesként. A harmadik helyért zajló küzdelemben 31 kör után jobban áll az eddig 57 pontot gyűjtő Internazionale, amely mögött öt ponttal lemaradva negyedik az AC Milan és az Atalanta. Noha az utolsó, még automatikus Bajnokok Ligája-indulást érő 4. helyre még bőven odaérhet az AS Roma és a Lazio is, azaz még közel sem lefutott a verseny, már most figyelemre méltó az Atalanta szereplése, amely ráadásul az utóbbi évek alapján nem is annyira meglepő.

Minden azzal kezdődött, hogy a 2015/2016-os idény végén elért 13. hely után Gian Piero Gasperini lett a bergamói klub vezetőedzője, akinek irányításával az Atalanta rögtön a negyedik helyen zárt egy évvel később. Ehhez képest a csapat a 2017/2018-as bajnokságban visszaesett a 7.helyre, ám az az évad sem tekinthető kudarcnak, mivel a gárda az Európa-liga őszi szakaszában csoportelső lett, a 16 közé jutásért rendezett párharcban pedig kis híján kiejtette a Dortmundot. Közben nem mellesleg az Olasz Kupában az elődöntőig menetelt.

A jelenleg is zajló idény szintén több mint biztató az aktuális fordulóban hétfő este az Empoli együttesét fogadó Atalanta számára, amelynek néhány héttel az idényzárás előtt valós esélye van arra, hogy meglepetést okozva kvalifikálja magát a BL főtáblájára. Gasperini alakulata a hazai kupában a Juventus 3-0-s kiütésével megint ott van a legjobb négy között, a Fiorentina elleni idegenbeli 3-3-as döntetlen után pedig bizakodva várhatja az elődöntő április 25-i visszavágóját.

A sikerek egyik összetevője az lehet, hogy Gasperini megtalálta az együttes nyerő, 3-4-1-2-s formációját (igaz, időnként 3-4-3-as rendszerben is játszanak). A karmester a csapatkapitány, Papu Gómez a helyiek Messije, az apró argentin valamennyi támadásnál kulcsszerepet tölt be, igazi vezéregyéniség a pályán. Mellette a 31 éves Josip Ilicic villog még, ám az Atalanta legnagyobb húzása kétségtelenül a Sampdoriától 14 millió euróért szerződtetett Duván Zapata megszerzése volt. Ilyen összeget nem minden nap ad ki a klub egy játékosért, Zapata viszont megszolgálja az árát: 20 góljával jelenleg is versenyben van a gólkirályi címért.

A támadóteljesítmény egyébként egészen elképesztő, az Atalanta a mostani kiírásban eddig 64 gólt szerzett, pont annyit, mint a toronymagasan első Juventus. De ne csak a csatárokat dicsérjük: a középpályán Marten de Roon teljesítménye olyannyira kiemelkedő, hogy sikerült beverekednie magát a holland válogatott kezdőcsapatába is. A 41 kapott gól némileg ront az összképen, ez a szám az élmezőny szintjén mindenképpen soknak tűnik.

Az Atalanta a korábbi években sokszor nem tudta megtartani a legjobbjait. Franck Kessié és Andrea Conti összesen 50 millió euróért lett a Milan-é, Roberto Gagliardini-ért 20 milliót fizetett ki az Inter, Mattia Caldarára a Juventus csapott le, Bryan Cristante pedig a Roma labdarúgója lett a közelmúltban. A sikeres üzletkötéseknek köszönhetően két éve 30, tavaly pedig 33 milliós profittal zárt az együttes, ami a transzfereket illeti.

Az Atalantánál nem csak a jelen, a jövő is biztató. A vezetőség nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásra, tartalékcsapatuk például jelenleg is listavezető a maga ligájában.

Az Atalanta már harmadik éve szorongatja a tehetősebb nagycsapatokat, a kiváló utánpótlásbázis és a tudatos építkezés pedig egyre inkább azt vetíti előre, hogy Bergamo legismertebb együttese megérkezni látszik a legnagyobbak közé.