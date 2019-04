Még a vitáról is vitatkoznak Ukrajnában

Miközben Petro Porosenko elnök a televízió stúdiójában ült, kihívója, Volodimir Zelenszkij Párizsból jelentkezett telefonon.

Petro Porosenko elnök csütörtökön este hívatlanul megjelent az 1+1 kijevi televízió élő politikai vitaműsorában, mint utóbb elmondta, azért, mert minden alkalmat meg akar ragadni, hogy vitázhasson második fordulós ellenfelével, Volodimir Zelenszkijjel. Kihívója ugyan erről semmit sem tudott, éppen Párizsban tartózkodott, Emmanuel Macron meghívására. A francia elnök már korábban jelezte, mindkét ukrán elnökjelölttel szeretne még április 21-e, a második forduló előtt találkozni. Petro Porosenkót egyébként Angela Merkel német kancellár vendégül látta pénteken, arról nincs hír, hogy Volodimir Zelenszkijjel is találkozna. A spontán vita nélkülözte az udvariassági elemeket, a jelöltek minduntalan egymás szavába vágtak, bár talán a hivatalban levő elnök valamivel visszafogottabb volt. Megismételték, ami már eddig is tudható volt: igenis akarnak vitázni, csak nem akkor és nem ott, ahol a másik. Porosenko 14-én 14:14-kor várja Zelenszkijt az Olimpiai Stadionban, a helyszínt utóbbi javasolta, csak éppen 19. estére. A gond csak az, hogy akkor viszont a törvény előírása szerint a közszolgálati televízió stúdiójában, és nem a stadionban kell lennie mindkettőjüknek - Porosenko ígérete szerint ott is lesz. Zelenszkij vagy telefonon kapcsolódik be, mint csütörtök este, vagy tévéhidat építenek ki - ez a jövő hét titka. Engedni egyikük sem akar. „Tizenkilencedikén várom Önt az Olimpiai Stadionban. Pont. Viszontlátásra” - zárta rövidre a vitát Zelenszkij, és Porosenko erre már nem is válaszolhatott, mert a humoristából lett politikus lecsapta a kagylót. Julija Timosenko, az első forduló harmadik helyezettje, a nagy vesztes Facebook bejegyzésében mindkettőjüket megszólította: az elnököt kérte, védelmezze az elnöki tisztség, vele Ukrajna méltóságát, ne vegyen részt showműsorokban, kihívóját pedig figyelmeztette, ha az elnöki tisztségről álmodozik, viselkedjen annak megfelelően. Ami a vágyakat illeti, Zelenszkij okkal reménykedhet: elemzők egybehangzóan írják, hogy az ukrán választópolgárok körében nagy az elégedetlenség. Ez tükröződik a fölmérésekben is: a legutóbbi kutatás szerint a biztos résztvevők 71,4 százaléka rá fog szavazni, Porosenko várható 28,6 százaléka azt jelzi, hogy az első fordulót követően még inkább nőtt köztük a különbség. Hogy a csütörtök esti „álvita” módosít-e ezen, nehéz megmondani, amint azt is, lesz-e újabb, most már igazi vita. Zurab Alaszanija, a közszolgálati tévé első embere kijelentette, ha mindketten eljönnek, este nyolctól kezdődik a vita, ha csak egyikük, akkor az illető egyedül használhatja ki a műsoridőt, a másik persze bekapcsolódhat, telefonon, tévéhíd közbeiktatásával, vagy „akár ejtőernyőn ereszkedve alá a sztratoszférából, mindegy”, ha pedig egyikük se jön el, az Amszterdam című filmet vetítik majd a világ városai sorozatból, a képernyő alján pedig ott fog futni, hogy „bocsánat, de az elnökjelöltek egyike se jött el”. „Dixi” (megmondtam) - zárta bejegyzését Alanaszija az ismert latin közmondás első felével, de azt már nem tette hozzá, hogy „et salvavi animam meam” (és megmentettem a lelkemet). Hiába, a politikai közbeszédben mostanában senki sem a lelkiüdvére gondol. Megszólalt a belügyminisztérium szóvivője is: figyelmeztetett, ha a stadion vitahelyszín lesz, senkinek eszébe ne jusson valamiféle fegyvert hozni magával, mert a rendőri készültség nagyobb lesz, mint a Bajnokok Ligája döntőn volt.