1919 hírei: A fegyverek beszolgáltatási idejének meghosszabbítása

A szerb katonák a megszállt területeken eldobálják a fegyvereiket, a franciák kivonultak Szegedről

A magyarországi proletárság nagyszerű forradalmának példája hatalmas lendületével magával ragadta a szerb imperialista-kapitalisták öntudatra ébredt rabszolgáit. Szegedi hiteles távirat szerint Szerbiában kitört a proletárforradalom.

Az újszegedi szerb katonák átmentek Szegedre, eldobálták fegyvereiket, éltetik Magyarországot. Más állomások jelentése szerint a szerb katonaság lerakja fegyvereit. A katonák haza akarnak menni. Újabb jelentés szerint a szerbek pénteken letették a fegyvert, megnyitották az újszegedi hidat, átjöttek és barátkoztak a magyar katonákkal. Délután 6 óra tájban a franciák kivonultak Szegedről és most ők zárták el a hidat a szerbek mögött és minden előkészületet megtettek.

Belgrádból csütörtököm érkezett egy elvtárs, aki ismertette az ottani helyzetet Szerbiában 164.000 fegyelmezett proletár várta a forradalom kitörését. Szabadkai jelentés szerint csütörtökön és pénteken szerb elvtársatkai tömték teli az ottani kaszárnyákat. Az elvtársak között nagy izgatottság uralkodik, mert sok röpirat van náluk.

A forradalom az ántánt-csapatokat sem hagyja érintetlenül, félegyházi jelentés szerint Szeged környékén a francia katonák át vannak már itatva a forradalmi eszméktől, mert a fehér Katonákat lassankint leszerelik, és helyettük szpáhikat hoznának, akiket disznóólakban és hasonló helyeken kvártélyoztak el. Kaposvárról érkezett tudósítás arról számol be, hogy a szerbektől nap-nap után jönnek át hozzánk szökevények.

Horvátországban is csak napok kérdése a proletárdiktatúra kikiáltása

Népszava 1919. április 12.