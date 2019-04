Bottas indulhat az élről, csúnya baleset a Kínai Nagydíj szabadedzésén (videó)

Jövőre Budapestről indulhat a világ egyik legnagyobb háromhetes kerékpárversenye, a Giro d'Italia - értesült a Cycling Weekly. A portál úgy tudja, hogy a versenyt szervező RCS Sport megegyezett a főváros vezetésével arról, hogy 2020-ban Budapestre kerül a viadal rajtja, a hivatalos bejelentés pedig április 15-én történik meg. Magyarország egyébiránt korábban még sosem volt háromhetes körverseny házigazdája.



Az, hogy a Giro d'Italia nem Olaszországból indulna, nem lenne óriási meglepetés, ugyanis rajt a közelmúltban volt Jeruzsálemben, Amszterdamban és Belfastban is, így Budapest beleillik a sorba. A Cycling Weekly szerint a tárgyalásokban a magyar szövetséget is szponzoráló, olasz tulajdonossal bíró Kométa nevű cég is közreműködött.

A sajtóinformáció egyébiránt összecseng a 1558/2018-as kormányhatározattal, amely egy Grand Tour kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtjának előkészítéséről szól. A rendelet szerint „a Kormány egyetért azzal, hogy Budapesten legyen a rajtja egy Grand Tour kerékpáros körversenynek, továbbá hogy a sportesemény első három szakasza Magyarországon kerüljön megrendezésre – olvasható.

A kormányhatározat arra utasítja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, Révész Máriuszt, hogy kérje fel együttműködésre Budapest Főváros főpolgármesterét, valamint a Magyar Kerékpáros Szövetséget, illetve a miniszterelnök kabinetfőnöke útján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztossal, a külgazdasági és külügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével együttműködve készítsen előterjesztést a sportesemény megvalósítására, ami tartalmazza a forrásigényt, a várható turisztikai bevételeket és a Magyarországot népszerűsítő hatásait is.

Lapunk megkereste a Magyar Kerékpáros Szövetséget, amely sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta az értesülést. Elküldtük írásbeli kérdéseinket Budapest Főváros sajtóosztályának, az illetékesnek vélt minisztériumi sajtóosztályoknak, hogy Révész Máriusztól választ kapjunk, mekkora források bevonásával jön/jött létre az egyesség, ám csütörtök estig ez nem történt meg, mint ahogyan a versenyt szervező RCS Sport sem reagált megkeresésünkre.