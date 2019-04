Alkotmánybíróság: nem sért szabályt, inkább derültséget okoz a Kutyapárt járdafestése

El fogják adni az önkormányzat tulajdonában lévő útszakaszt, amin egyébként is csak a kastélyhoz lehet eljutni.

Visszamenőlegesen is díjat kell fizetnie a Lázár János féle batidai vadászkastély tulajdonosainak az önkormányzati útért, amelyről kiderült, hogy azt jogtalanul kerítették el - és ezt még a fideszes képviselők is megszavazták a közgyűlés végén, írja a hvg.hu

A pénteki hódmezővásárhelyi közgyűlésen tizenegy órás ülésezés után végül több ügyben is dűlőre jutottak, így a batidai vadászkastélyhoz vezető út ügyét is rendezték. Hegedűs Zoltán ugyan többször nekiment Márki-Zay Péter polgármesternek, hogy politikai tőkét akar kovácsolni a vadászkastély ügyéből, amivel Lázáron állna politikai bosszút, de azért végül mindent megszavaztak a kormánypárti képviselők is a jelenleg nem jogszerűen használt önkormányzati út ügyében.