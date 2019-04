A közelben lehet Putyin, ha összezavarodik a GPS

Az elemzők szerint mobil eszközökkel befolyásolja a globális helymeghatározó műholdrendszereket az orosz hadsereg.

Amikor tavaly május 15-én Vlagyimir Putyin átvezetett egy narancssárga billencset a frissen átadott Kercs-hídon, Európa leghosszabb közúti hídján, a Fekete-tengert az Azovitól elválasztó szoros környékén várakozó 24 hajó kapitányai fura jelenségre figyelhettek fel: hajóik navigációs rendszere hirtelen azt jelezte, hogy nem is ott vannak, ahol valójában 65 kilométerrel arrébb, ráadásul egy repülőtéren, vagyisszárazföldön. A Center for Advanced Defense (C4AD) elemzői szerint pedig ez nem véletlen: az orosz illetékesek akadályozták így azt, hogy bárki nyomon követhesse Vlagyimir Putyin mozgását – írja a Business Insider, a hírt a 444.hu vette észre. A cikk szerint erre két okból következtettek a szakemberek – az incidensek gyakoriságából, illetve abból, hogy az anomáliák rendre olyan helyeken jelentkeznek, ahol Putyin is felbukkanhat. Hasonló jelenségeket tapasztalhatnak azok, akik a Kreml, vagy Putyin fekete-tengeri nyaralója környékén járnak. Mindebből a C4AD elemzői arra következtettek, hogy az orosz hadsereg mobil eszközökkel tudja zavarni a globális helymeghatározó műholdrendszereket. A Texasi Egyetem kutatói egyébként már 2013-ban igazolták, hogy egy mindössze bőrönd méretű eszközzel össze lehet zavarni egy 80 millió dolláros luxusyacht műholdas navigációját. Ez a berendezés már akkor, 2013-ban is csupán 2000 dollárba került, de a C4AD szerint most már akár 300 dollárért is beszerezhető a szabad piacon.