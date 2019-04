Búcsúzik az eső – Napos, egyre melegebb idő érkezik hétfőtől

Nagy Blanka mindenkit arra buzdított, mondja el, ha igazságtalanság érte.

A Demokratikus Koalíció egységes és kiszámítható párt, amely a megalakulása óta egyetlen jelentős politikai fordulatot sem tett "nem cikcakkokban próbálta megközelíteni a jövőt" - mondta Gyurcsány Ferenc. A párt elnöke a DK európai kampánynyitó rendezvényén arról beszélt a Budapesti Kongresszusi Központban, hogy hisz abban, hogy az ember szabadnak született, ám korábban úgy gondolta: a demokrácia képes megvédeni önmagát. De tévedett, a demokráciáért minden nap meg kell küzdeni, mert amikor a demokrácia nem képes jobb, nyugodtabb és kiszámíthatóbb életet biztosítani, akkor a többség elfordul tőle és jönnek a "történelem farkasai, a történelem gazemberei", mint Orbán Viktor, Marine Le Pen és Matteo Salvini, akik megtanítanak félni és gyűlölni.

A DK az európai egyesült államokban hisz. Egy közös Európában nem vereségre vagyunk ítélve, hanem a közös sikerek aktív partnerei és nyertesei leszünk - mondta Gyurcsány Ferenc. Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője azt mondta, egy olyan Európáról álmodik, ahol mindenki jólétben él, ahol nincsenek másodrendű állampolgárok. Egy olyan Európáról, amely képes megvédeni a polgárait a külső veszélyektől, de attól is, ha a saját kormányuk diktatúrát épít, mert "Európa minket Orbán Viktortól is meg tud védeni". Az ellenzéki politikus amellett érvelt, hogy Európának az embereket kell támogatnia. Be kell vezetni az európai minimálnyugdíjat, az európai minimálbért, az európai családi pótlékot és a mindenkinek járó európai minimumellátást. Ezeket a járandóságokat a multinacionális cégekre kivetett adókból lehetne finanszírozni - vélekedett. Az elkövetkezendő években olyan kihívásokkal állunk majd szemben, amelyeket egyetlen egy ország sem képes egyedül megoldani - mondta, példaként említve a klímaváltozást, a technológiai forradalmat, a terrorizmust és a népvándorlást. Ha Orbán Viktor politikája érvényesül, akkor a magyaroknak nem lesz beleszólásuk abba, milyen legyen az új világ - jelentette ki. Molnár Csaba, a DK EP-képviselője, választási listájának második helyezettje arra hívta fel a figyelmet, alig hat hetük van arra, hogy megmutassák, mit veszíthet Magyarország azzal, ha nem szegül szembe a kormányfő Európa-ellenes politikájával, amely - szerinte - több ponton is vesztésre áll a kontinensen. Kiemelte, a DK ezzel szemben a győztesek oldalára akar kerülni azzal, hogy felsorakozik az európai egyesült államok terve mögé és "igent mond Európára". Az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált Nagy Blanka diáklány arra kérte a hallgatóságot, minden esetben álljanak fel és mondják el, ha igazságtalanság éri őket. "Különben csak nekik adunk igazat" - tette hozzá a kormányoldalra utalva.