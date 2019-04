Trópusi betegségeket hozhat Európába a klímaváltozás

Ünnepek idején tovább nő a műanyagok használata, de kis odafigyeléssel fenntarthatóan is „jöhet a nyúl”.

A húsvéti tojások gyűjtésére sokan festett műanyagkosarakat használnak, pedig a hagyományos, vesszőből font kosár tartósabb és fenntarthatóbb megoldás. Bármilyen szép és jó minőségű műanyagtojásokat lehet is kapni, ezek megterhelik a környezetet, és nem is árasztják azt a hangulatot, amit környezetbarát, például fából készült társaik. Akár hagyományos, akár fatojást díszítünk, érdemes odafigyelni, milyen festékkel tesszük, hiszen nem jobb, ha a locsolók lenyűgözése mellett a környezetbarátság is szempont. A legjobb, ha természetes összetevőkből készült ételfestékkel dekorálunk: száraz dióhéjból barna, megszáradt vöröshagymahéjból barnáspiros, sáfrányból és körömvirágból pedig sárga színt főzhetünk. A színekkel való kísérletezés ráadásul legalább olyan jó buli, mint maga a tojásfestés.

Húsvétkor a "nyúl" általában ajándékot is tojik a gyerekeknek. Jobb, ha ez könyv, ruha, színező, ceruza vagy akár közös élmény, nem pedig csokoládé vagy műanyagjáték. A legtöbb családban minden ünnep központi eleme az étkezés. Ez, bár sok helyen hagyományosan zajlik, a fenntarthatóságra az előkészületek során és a konyhában is lehet figyelni, például azzal, hogy tudatosan vásárolunk be, törekedve arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk.

Figyeljünk, hogy lehetőleg olyan élelmiszereket tegyünk a kosarunkba, amelyek nem egyszer használatos műanyag csomagolásban vagy zacskóban kaphatóak, és törekedjünk arra, hogy csökkentsük a csomagolásból származó hulladékmennyiséget is, válasszunk inkább fenntartható csomagolású termékeket. A saját mennyiségünk talán nem tűnik soknak, de az rengeteg, ha a húsvéti hétvégére minden magyar család műanyag tojástartókat vásárol - idézte Miklós Zsolt, a Rondó Hullámkartongyártó Kft. ügyvezetőjének szavait a cég közleménye.