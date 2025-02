Figyelem! A strand, mint biológiai fegyver

Az idei nyár a szokásosnál is forróbb lett, sőt a hosszútávú prognózisok szerint nyaranta hozzá is kell szoknunk az elhúzódó kánikulai időszakokhoz. A hőséget persze vízparton könnyebb elviselni, sokan menekülnek strandokra, uszodákba vagy természetes vizek mellé. Az ilyen hűsölésnek azonban - mint szinte minden élvezetnek - vannak egészségügyi kockázatai is.