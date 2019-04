Vida József érdekeltségébe kerülhet a TV2 médiacsoport

Versenytárs nélkül, egyszereplős közbeszerzésen nettó 1,9 milliárd forintos keretösszegű közbeszerzést nyert el a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-től az Ész-Ker Zrt. – derült ki ez Európai Unió elektronikus közbeszerzési portálján. Az ügylet érdekessége, hogy az ügynökségnél komoly szerepe van Orbán Viktor lányának, Orbán Ráhelnek. A nyertes cég pedig Orbán Ráhel férjéhez, Tiborcz Istvánhoz is köthető. A közbeszerzést kiíró Magyar Turisztikai Ügynökségről már korábban megírtuk, hogy Orbán Ráhelnek komoly befolyása van a szervezetre. Azt pedig a HVG írta meg, hogy a Zrt.-nél sorra Orbán Ráhel bizalmasai kerültek vezető posztokra. A társaság vezetője, Guller Zoltán pedig személyesen kérte fel a kormányfő lányát tanácsadónak. A nyertes cég tulajdonosa, Kárpáti Péter akinek korábban, más vállalkozása a még Lázár János vezette Hódmezővásárhelytől kapott megrendeléseket, és a Fidesz-frakciónak is adott közbeszerzési tanácsadásokat. Az Ész-Ker Zrt. korábban a volt Tiborcz-érdekeltség Elios közbeszerzéseinél is közreműködött – olyan tendereknél is, amelyeket az EU csalásellenes hivatala, az OLAF súlyosan problémásnak látott. Kárpáti Péter korábban közös vállalkozásban volt Tiborcz István volt üzlettársával, az Elios társalapító Hamar Endrével.

Nem mellékes az sem, hogy milyen feladatokkal bízzák meg a nyertes céget. A társaság közbeszerzési tanácsokat ad majd a Turisztikai Ügynökségnek a 2018 és 2030 közötti nagyberuházások kapcsán, egyebek mellett a „kikötő és hajóparkok fejlesztésére, Balatoni települések közösségi közlekedésének fejlesztése, kempingfejlesztés megvalósítására” kiírt beszerzéseknél. A felsorolásban több olyan beruházás is szerepel, amelynél Tiborcz István érdekeltségei is megjelentek. Egy ezek közül egy keszthelyi kikötő. Mint arról korábban írtunk, vitatott módon, többek szerint jelentősen áron alul szerzett meg egy kikötőt egy olyan cég, amelyben közvetetten résztulajdonos volt Tiborcz István.