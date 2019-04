Kútba esett őzgidát mentettek Ozorán

Könnyedén átvészelték az enyhe telet a darazsak, ezért idén is invázióra kell számítani. A szakértő szerint a házi darázscsapdákat most érdemes kihelyezni.

Idén hamarabb tavaszodott ki, így a darazsak is hamarabb megjelentek. Az enyhe idő miatt a darázskirálynők a telet is könnyedén átvészelték – mondta az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója a Szoljon.hu -nak. Molnár Ferenc hozzátette, ha még áprilisban védekezni kezdünk, elkerülhetjük a későbbi kellemetlenségeket.

„Most lehet a darázskirálynőt elkapni, ugyanis a többiek télen elpusztulnak.”

Így készítsünk darázscsapdát Egy félbevágott flakonba negyedliter vizet, illetve sört, tizenöt dekagramm cukrot és egy kanál ecetet kell keverni. Utóbbi azért fontos, hogy a méhek ne menjenek rá.

A darazsak a mennyezetbe fúrják be magukat és a falat folyamatosan rágva bővítik a fészküket. Gyanakodjunk, ha eső nélkül is beázásszerű folt jelent meg a plafonon. Ha másodpercenként négy-öt, esetleg tíz darázs is elrepül az épület környékén, akkor biztosak lehetünk benne, rengeteg darázs fészkelt be.

A szakértő hozzátette, elkerülhetetlennek tűnik az invázió, sőt mint mondta, évek kérdése, hogy a Franciaországban már megjelent, nagyon agresszív, hatalmas méretű ázsiai lódarázs is megjelenik Magyarországon.