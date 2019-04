Napokon belül bíróságon támadhatja meg a kormányt a közszolgálati sztrájkbizottság

Hiába kéri az OKSZ, hogy jelöljön ki számukra tárgyalópartnert a kabinet, csak olyan helyettes államtitkárokhoz küldözgetik őket, akikhez eddig is fordulhattak.



Érdemben egy tapodtat sem haladt előre a sztrájkpartner kijelölése a kormány részéről, így még áprilisban beadja a keresetet a kormány ellen a közszolgálati sztrájkbizottság, tudta meg az atv.hu Földiák Andrástól. Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság (OKSZ) ügyvivője azt mondta:

ha a sztrájkbizottság rábólint, várhatóan tíz napon belül keresetet adnak be a bíróságon a kabinet ellen.

Az OKSZ múlt heti levelére, melyben harmadjára kérték Orbán Viktort, hogy jelölje ki a kabinet képviselőjét, négy válaszlevél is érkezett hétfőn, amelyből hármat is a közigazgatási államtitkár, Latorcai Csaba írt nekik. Latorcai azt írja, forduljanak a szociális ügyekben, az oktatásügyben, és kulturális ügyben helyettes államtitkárhoz. Levelet kaptak még továbbá – tette hozzá Földiák – a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkárától, Gondos Judittól is, aki pedig Marczinkó Zoltán munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt jelölte meg, mint akihez fordulhatnak a kérdéseikkel.



Az OKSZ elnöke ugyanakkor nem elégedett, hiszen – ahogyan mondta – „az nem tárgyalóbizottság kijelölése”, hogy olyan helyettes államtitkárhoz küldik őket, akihez az ágazatok eddig is fordulhattak.