Hoppál Péter egyrészt Notre-Dame, másrészt látja ám a dolgok hátterét

Ő maga írta ki a Facebookra.

A hosszú és bonyolult címmel - a kulturális alapellátás kiterjesztésének összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos - rendelkező Hoppál Pétert is megérintette a Notre-Dame-ot pusztító tűz. Legalábbis erre utal, hogy kiírta a Facebookra:

JE SUIS NOTRE DAME!!!

Nem nagyon tudjuk, mire gondolt, valószínűleg arra, hogy ő is csúnyán ég. Az nem elég, hogy siratja az európai kultúra egyik jelképét, a posztban az égő székesegyház képei mellett megosztott Szabó Lőrinc Hazám, keresztény Európa című versét is, amelynek első versszaka is elég, hogy megértsük, miért kellett megosztania: Útálom és arcába vágom: – Száz év, de tán kétezer óta őrült, mocskos, aljas világ ez, ez a farizeus Európa! A kommentelők egy része persze megértette a volt kulturális államtitkár rejtett üzenetét, mert olyan hozzászólások jöttek, hogy direkt hagyták leégni, meg hogy biztos minaret épül a helyén.