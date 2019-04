A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke szerint sincs minden rendben a fóti Gyermekváros felszámolásával

Edvi Péter szerint szakmailag nincs rendesen előkészítve a több mint hatvan éves intézmény kitagolási folyamata.

Szakmailag jobban elő kellene készíteni egy olyan intézkedést, mint a fóti Károlyi István Gyermekközpont kitagolása – válaszolta a Népszava kérdésére Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) alapító elnöke azon a keddi sajtótájékoztatón, amelyen a szervezet fóti Lovasterápiás és Oktatóközpontját mutatták be és ismertették hosszú távú terveiket. Több terület, ami ma a gyermekközponthoz – ismertebb nevén Gyermekvároshoz – tartozik, a szomszédos NGYSZ-hez kerül. A kormány terve, hogy idén felszámolják a Gyermekvárost, amely több mint hatvan éve a fóti Károlyi-kastély területén működik. A kastélynak és a hozzá tartozó 43 hektáros, ősfás parknak (ahol a speciális és különleges igényű állami gondozott gyerekek lakóotthonai találhatóak) új funkciókat adnának, a gyerekeket pedig más intézményekbe költöztetnék át.



Az NGYSZ-hez került területekkel kapcsolatban azt mondta: azok továbbra is állami tulajdonban maradtak, a Gyermekmentő javarészt kezelői, kisebb részben használati jogot kapott. Elismerte, az egyik ingatlanon vannak lakóépületek, amelyekben a Gyermekváros egykori és jelenlegi dolgozói élnek, de leszögezte: nem fogják őket kiköltöztetni. A területet eddig is szalma- és szénatárolásra használták, ez a jövőben sem fog változni. A többi, újonnan kapott földterületet legelőként szeretnék hasznosítani. Terveznek infrastruktúrafejlesztést is (például új istállóépületet, vendégházat), de azokat az eddigi, központi területen szeretnék kialakítani, pályázati forrásokból. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Lovasterápiás Központban tavaly 2913 foglalkozást tartottak, és a Gyermekvárosból is jöttek gyerekek. Arra a kérdésünkre, mennyien, Edvi Péter úgy válaszolt: ez egyrészt attól függ, mennyien vannak a gyermekközpontban, akiknek terápiára van szükségük, másrészt pedig függ az NGYSZ lehetőségeitől. – A terapeutánk, aki a gyermekközpontos gyerekekkel foglalkozott, szülési szabadságra ment, így tavaly 1-2 gyermeknek tudtunk foglalkozást biztosítani. Ha egy évvel korábban kérdezi, azt tudtam volna mondani, 10-20 gyermeknek – nyilatkozta az NGYSZ elnöke.