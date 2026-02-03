A gyermeket kórházba szállították, ekkor mondta azt, hogy a férfi megverte.
Nem csak a Budapesti Javítóintézetben uralkodnak áldatlan állapotok, ott is pokoliak a körülmények, ahol nem bűnelkövető gyerekek élnek.
Az RTL Híradó ugyanakkor úgy tudja, a gyerekek kifejezetten tartottak a felügyelőtől, akinek nincs szakirányú végzettsége sem.
A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár szerint Magyar Péter hergel, a nevelő azért fogta le a gyereket, hogy megvédje a többi fiatalt és kollégáit.
Állítólag a történteket többen is jelezték az igazgatónak, és nem történt semmi.
Az eset kapcsán több kérdést tett fel a kormányfőnek.
Igaz, hat óra helyett négy órában. A kormánykritikus rapszám miatt indult belső vizsgálat viszont még nem zárult le.
Az intézményben belső vizsgálat is indult a kritikus hangvételű videoklip miatt.
Míg más intézményekben hosszú várólista van, a fóti speciális otthon megüresedett helyeire nem vesznek fel gyerekeket.
Edvi Péter szerint szakmailag nincs rendesen előkészítve a több mint hatvan éves intézmény kitagolási folyamata.
Az Emmi államtitkárának ötlete sem volt, hogy a fóti Gyermekváros fenntartója miért egy nem létező kormányhatározattal próbálta magyarázni az intézmény bezárását.
Ráadásul elfogadott szakmai terv sincs, így kérdés, hogy vajon mit titkosítottak tíz évre.
A gondozott gyerekeket négy másik városban helyezik majd el. Az érintettek közül többen attól tartanak, a kormány-közeli köröknek csak a kastélyra fáj a foga.
Lázár János e heti Kormányinfóján a Heti Válasznak üzent, amikor a fóti gyermekotthonnal kapcsolatban azt mondta: sajnálja, hogy "letértek az útról", azaz hogy az üldözött családok védelmére keljenek.