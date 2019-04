Erdogan pártja a választás isztambuli eredményének érvénytelenítését kérte

A török kormánypárt a voksolás megismétlését kérvényezte

A Törökországban kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja kedden „rendkívüli fellebbezés” formájában a március 31-ei helyhatósági választás nem hivatalos isztambuli eredményének érvénytelenítését, valamint a voksolás megismétlését kérelmezte a Legfőbb Választási Tanácsnál (YSK), miután

a legnépesebb török városban az ellenzéki főpolgármester-jelölt kapta a legtöbb szavazatot.

A fellebbezést Ali Ihsan Yavuz, az AKP elnökhelyettese nyújtotta be a testülethez, aki a helyszíni felvételek tanúsága alapján három bőröndnyi dokumentummal lépett be az YSK épületébe. Az AKP a választás óta már kétszer is fellebbezett az isztambuli eredmény ellen, aminek nyomán a metropolisz több kerületében újraszámolták a voksokat, a kormánypárti és az ellenzéki jelölt közötti szavazatkülönbség pedig közel a felére csökkent. Az AKP szerint Isztambulban szervezett szabálytalanságok és visszaélések történtek, amelyek befolyásolták a választás kimenetelét.