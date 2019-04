Vérfertőzés, csecsemőgyilkosság – elítéltek egy debreceni házaspárt és lányukat

Állítólag szándékosan fordította maga ellen a fegyvert. Mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.

Súlyos baleset történt a ráckevei lőtéren múlt pénteken: az Index az egyik olvasójától úgy tudja, egy férfi meglőtte magát. A közlés szerint a férfi a pisztolypályán – ahol bukó, forgó és álló célpontokra lehet lőni – vett részt lövészetben, majd kihasználva egy pillanatot, amikor a lövészet munkatársai nem tudták ebben megakadályozni, saját maga ellen fordította a fegyvert. A portál egy egyesületi tagtól úgy tudja, hogy ezután a mentőt és a rendőrséget is értesítettek, majd a helyszínelés után néhány órán belül a lövészet újranyitott. Utóbbit, hogy a pályát nem zárták be a durva eset után, hanem újranyitották, egy másik egyesületi tag is megemlítette és kifogásolta. Bár két tag is arról tud, hogy az egyesület fegyverével magára lett hagyva egy kis időre a férfi, és hogy szándékosan fordította azt maga ellen, ezt nem tudták megerősíttetni olyannal, aki jelen volt az esetnél. A súlyos baleset megtörténtét a mentők és a rendőrség is megerősítette. Az Index a mentőktől megtudta, hogy egy mentőhelikoptert és egy mentőautót riasztottak a helyszínre, ahol a mentők egy súlyos sérültet találtak, akit ellátást követően légi úton szállítottak kórházba. A rendőrség pedig közölte: „a Budapesti Rendőr-főkapitányság az Ön által említett eset kapcsán, mint hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyben közigazgatási hatósági eljárást indít, melyről további tájékoztatást nem kívánunk adni.”