Botrány a teniszezőknél, félbeszakadt a közgyűlés

A rendőrség garázdaság gyanúja miatt indított eljárást az ügyben.

Szombaton, az újpesti Vasas Jégcentrumban tartott Magyarország–Ausztria női jégkorongmeccsen az egyik biztonsági őr úgy megütött egy osztrák nőt, hogy a székek közé esett – derül ki a 168 óra cikkéből. A meccsre nagyjából ötven osztrák szurkoló ment el, akik egy külön szektorban, a magyar résztől szalaggal és láthatósági mellényes biztonsági emberekkel elválasztva foglaltak helyet. Sok fiatal osztrák lány szurkolt hangosan az első sorban, de semmilyen inzultus nem volt a két szurkolótábor között. A lapnak szemtanúk arról számoltak be, hogy az egyik osztrák lány a meccs hevében megpróbált a székétől előre jutni az első sorba, hogy ott szurkoljon tovább a többiekkel. Azonban a magyar biztonsági emberek éppen a lépcsőn álltak, így a kordon és az őrök miatt nem lehetett lefelé haladni. A lány mégis megpróbált lejutni, mire az egyik nagydarab, kopasz őr ordítozni kezdett vele, és visszatartotta, ráncigálta. Az osztrák lány azonban nem adta fel, és átbújt a biztonsági ember karja alatt.Az őr ekkor úgy megütötte, hogy a második széksortól egészen az első széksor elé zuhant, a korlátnak. A felháborodott osztrák szurkolók ezután nekirontottak az őröknek, hangosan ordibálva akarták kizavarni a szektorból a bántalmazó biztonsági őrt, aki végül el is hagyta a nézőteret. A helyszínen megjelentek a rendőrök is. A lap megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közölte, a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitánysága garázdaság gyanúja miatt indított eljárást, az ügyben gyanúsítottként még senkit nem hallgattak ki. A Vasas Jégcentrum ügyvezető igazgatója, Török Ottó azt mondta: információi szerint az áldozat tett bejelentést a rendőrségen. Az igazgató az eset pontos körülményeiről nem tud, ráadásul kamerák sem rögzítették az incidenst, ugyanis a nézőtér figyelésére használható kamerarendszert még nem helyezték üzembe. Török Ottó szerint a szombati meccs biztosítását végző céget a Magyar Jégkorong Szövetség bízta meg a feladattal, de az emberei végzik a Vasas Jégcentrumban zajló más meccsek biztosítását is. Az igazgató állítja, korábban nem volt probléma a cég alkalmazottaival, de szerinte fontos megvárni a nyomozás eredményét, ugyanis az osztrák szurkolótábor egyes tagjai erősen ittas állapotban voltak, és távozáskor sem viselkedtek túl együttműködően. Az ügyvezető igazgató szerint ettől függetlenül az erőszak mindenképpen elfogadhatatlan a szurkolókkal szemben.