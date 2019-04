Orbán együttérzését fejezte ki Macronnak

A hosszú ideje húzódó ügy végére Bogdán László beismerő vallomása tett pontot.

Kedden tárgyalták, illetve jogerős ítéletet is hoztak a fővárosi törvényszéken Bogdán László, Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott volt munkatársának, személyi titkárának ügyében. Bogdánt közokirat-hamisítás, hivatali visszaélés, valamint nagyobb kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolta az ügyészség. Az ügyben a keddi körülbelül a harmadik valóban megtartott tárgyalási nap volt, ugyanis Bogdán rengetegszer mentette ki magát az utolsó pillanatban valamilyen orvosi vagy egyéb igazolással. De most végül nemcsak megjelent, de az Index cikke szerint beismerő vallomást is tett az ügyészség által állított összes vádpontban, így a bíróság ítéletet is hozott. A portál azt írja,