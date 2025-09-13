Kéthavi csúszással tavaly novemberig még a tőzsdei árnál is többet vasalt be rajtunk Moszkva a fűtőanyagért - számítottuk ki. A „rezsicsökkentést” a költségvetés finanszírozza.
„Lenyűgöző” Magyarország független megközelítése partnerei megválasztásában és az ország érdekeinek képviseletében, Moszkva gyümölcsöző találkozóra számít – ezekkel a szavakkal értékelte a magyar kormányt a Kreml szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján.
Egy brüsszeli diplomata szerint az unióban nagy elragadtatást vált majd ki, ha Orbán Viktor vereséget szenved a tavaszi választáson, mert sok európai vezető őszintén ki nem állhatja őt.
Egyelőre a levegőben lóg a magyar kormányfő jövője.
A V4-es együttműködés előreláthatólag továbbra is fennmarad, noha az Európai ügyek új cseh felelőse pár napja azt közölte, hogy annak értéke kétséges.
Az Orbán-szabály világosan és egyértelműen megállapítja: napirenden az új világrend, amelyben Európa teret veszít, Amerika lefelé megy, Ázsia pedig felfelé.
Az Európai Unió felcsútizálása vagy Felcsút európaizálása – ez itt a kérdés; „a világ esze épp Azerbajdzsánnal vagy Kínával akar közös államot, vagy épp az Európai Uniót akarja felcsútizálni” – említi szarkasztikusan Parti Nagy Lajos múlt heti interjújában.
A Financial Times szerint nagy dilemmában van a magyar ellenzék, mert ha nyer is tavasszal, meg kell küzdenie az Orbán által kialakított mély állammal, azaz a kulcsposztokra ültetett lakájok háttérhatalmával.
Varga Zoltán, a DK frakciószóvivője, a Népjóléti Bizottság tagjának véleménye szerint a tisztességes tájékoztatás hiánya emberéletekben mérhető, amit Orbánnak nem sikerül megértenie.
A járvány tovább rontott a szegények helyzetén, számuk most 1,75 millióra tehető. Az idős nők rosszabbul élnek, mint 15 éve.
A szélsőjobboldali politikus, aki a francia Nemzeti Gyűlés párt elnöke, október végén látogatott el Budapestre, most pedig személyesen írt levelet a magyar miniszterelnöknek.
Már az amerikai jobboldal is a tekintélyelvű, homofób magyar kormányra veti vigyázó tekintetét.
Márki-Zay Péter tud „nemzetiül” és „keresztényül” beszélni – a magyarság és a kereszténység immár nem Orbán magántulajdona, hanem az ellenzéki szavazók köztulajdona.
Ide jutottunk, miközben a szemünk láttára lopják el a forradalmunkat, amire annyira büszkék voltunk és amely meghatározta egész életünket.
A magyar kormányfő nem elégszik meg Magyarországgal, neki a tengerentúlon is hatalom kell.
Klaus Johannis a németországi Aachenben tartott beszédet, ahol átvette az idei Európa-díjat. A kitüntetést Magyarországról idáig Horn Gyula és Konrád György érdemelte ki.
A katolikus egyházfő budapesti látogatásának időtartamát olyan rövidre szabták, hogy az arculcsapással ér fel a magyar kormányfő számára.