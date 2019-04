Más egyetemekkel is tárgyal a CEU

Elképzelhető, hogy a világhírű Stanford mellett más amerikai felsőoktatási intézményekkel is megállapodást köt a CEU – tudta meg a Népszava.

Manfred Weber lapunknak adott nyilatkozatában közölte, hogy a CEU budapesti működésének „megmentésére” kidolgozott tervében magas színvonalú együttműködés jöhet létre a Közép-európai Egyetem, a Müncheni Műszaki Egyetem és az amerikai Stanford Egyetem között.Ha sikerül a két megállapodást összehoznia a CEU-nak, az már olyan „hátországot” biztosíthat számára, amelyet Orbán Viktor kormányfő sem tud majd könnyen figyelmen kívül hagyni. Különösen, ha a CEU más amerikai egyetemekkel is szerződést köt, márpedig információink szerint a vezetés több tengerentúli felsőoktatási intézménnyel is együttműködne. A TUM delegációja május 7-én utazik Budapestre, hogy aláírja a két egyetem közötti megállapodást. - A Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) nagyon erős kapcsolatokkal rendelkezik az amerikai egyetemmel, így miután a TUM-mal megkötjük az együttműködési szerződést, a Stanforddal is hasonló tárgyalásokba kezdünk – mondta egy az ügyre rálátó forrásunk. Hogy ezek meddig tarthatnak, az attól is függ, milyen jellegű megállapodásra törekszik a két intézmény. - Egy „egyszerű” diákcsere programról, vagy szakmai együttműködésről nagyon gyorsan meg tudunk egyezni, ebben biztos vagyok. Ha közös diplomák kiadása is szóba jön, az nyilván hosszabb folyamat, mert ott akkreditációs eljárásokra is szükség lesz majd – fogalmazott forrásunk. Mint tavaly megírtuk, az osztrák Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) azt közölte lapunkkal: egy magánegyetem esetében 9-12 hónap lehet az akkreditációs eljárás hossza. Ez azt jelenti, hogy bőven az idei év második felére-végére húzódhat az eljárás befejezése. A 24.hu azt írta, hogy több tízmilliárd forintba kerülhet a Vienna Campus kialakítása, emiatt Soros Györgynek extra támogatást kell adnia a Nyílt Társadalom Alapítványnak az egyetem fenntartására. A Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül a következő hat évre elosztva érkeznek a támogatás részletei. A CEU szerint Bécs városától vagy az osztrák kormánytól nem kaptak pénzügyi támogatást. A magyar kormány politikai támadásai mindenesetre nem tépázták meg az egyetem renoméját, a bizonytalan jövő ellenére az idén többen a jelentkeztek a CEU-ra, mint korábban.Az egyetemek közötti egyeztetések egyébként jelenleg tisztán szakmai alapon folynak, mint megtudtuk, a CEU vezetése sem az Európai Néppárt, sem a Fidesz vagy a magyar kormány képviselőivel nem állnak kapcsolatban és kiszállt az egyetem jövőjéről szóló tárgyalásokból a budapesti amerikai nagykövetség is.