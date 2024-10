Hazafiak halmazatban

Orbán Viktor konvertibilissé tenné kleptokratikus-autokratikus illiberalizmusát. Európai pártcsaládot épít (via Addams Family). A 26 másik tagállam többségében kitelt a becsülete, kitessékelték az Európai Néppártból, és az Európai Parlament – Unió-történeti pillanat – választási autokrácia hibrid rezsimjének nevezte a Fidesz–KDNP által megszilárdított maffiaállamot. Bármennyire szajkózza is a magyar kormányfő, Európa nem kért az ún. változásából. A korábbinál többen szavaztak ugyan a szélsőjobboldal pártjaira, de egyértelmű megerősítést kapott a mérsékelt jobboldaliak, a szociáldemokraták és a liberálisok praktikus nagykoalíciója. A nem létező orbáni konzervatív diadalt csak a magyar propagandamédia követi szájtáti csodálattal, Európában továbbra is szalonképtelen a demokrácia leépítése, a lopás eszközével elkövetett hatalomgyakorlás, ahogy a bumfordi trumpi populizmust és a Pu­tyin-imádó szalonfasiszta szélsőjobboldalt is megvetés övezi. Mindazonáltal a liberális demokrácia humanizmusa akkor éli túl az évtizedet, ha feltámad az életösztöne, és megvédi magát. Kokival, sallerrel, utcai harccal. Náciknak nix ugribugri.