Már a kampányban is a Fidesznek lejt a pálya

A kisebb településeken szinte csak a Fidesszel találkoznak majd a választók, az ellenzéki pártoknak ugyanis igen szűkösek az anyagi lehetőségeik. Ötletekből ugyan nincs hiány, kérdéses ugyanakkor ezeknek az eszközöknek a hatásossága.

Az ellenzéki pártoknak – állításuk szerint – mindössze néhány millió forintból kell kihozniuk a május 26-i európai parlamenti választás kampányát – derült ki lapunk körkérdésére adott válaszokból. A legnagyobb büdzsével a Demokratikus Koalíció rendelkezik 150 millió forinttal, míg az MSZP-Párbeszéd kerete 50 millió forintra tehető. A Momentum nagyjából 10 millió forintot tud majd költeni, míg a tetemes számvevőszéki bírsággal küzdő Jobbiknak 5-10 millió forintból kell megoldania a választók meggyőzését. A szűkös keret miatt a kisebb településeket – ahol szinte csak az állami propaganda érhető el – csak személyesen és alternatív ötletekkel érhetik el az ellenzéki pártok.

A Momentum esetében ilyen kampányeszköz lehet például majd az a kampányautó, amely összesen ötven településen áll majd meg május 26-ig. Ez ugyanakkor csak arra lesz elég, hogy a legnagyobb parlamenten kívüli politikai erő eljusson a megyeszékhelyeken kívül még nagyvárosokba, bár – mint megkeresésünkre írták -, „minél több kisebb falut is meglátogatnak”. A Momentum a közösségi médiára és az utcai jelenlétre építi majd kampányát. Plakátokkal nem terveznek, viszont országjáró „plakátkocsijuk” már megkezdte a körutat és május 26-ig meg sem áll. A párt tájékoztatása szerint csaknem 1000 aktivistájuk vett eddig részt az EP-kampányban, csak az ajánlásgyűjtésben több mint 500, akik mind önkéntes alapon segítik „a Momentum és az ország jövőjét.” – Nincsenek fizetett aktivistáink – szögezték le.

A személyes meggyőzésben látja szűkös keretek ellenszerét az MSZP-Párbeszéd is, a pártok képviselői – Tóth Bertalan, Ujhelyi István és Jávor Benedek – ugyanis hetek óta járják az országot. A szocialisták május 26-ig mintegy kétezer településre akarnak eljutni, sátrakkal, pultokkal, utcafórumok szervezésével. Ebbe már számos kistelepülés is beleférhet.

– Elindult az MSZP-Párbeszéd kampánybusza is, ami Komjáthi Imre vezetésével járja az országot, különösen nagy figyelmet fordítva a kistelepülésekre. Elsősorban olyan helyekre megy a buszunk, ahol rengeteg szimpatizánssal, támogatóval rendelkezünk, de a kelleténél kevesebb az aktivistánk - írták. Az MSZP vezetése a Munkásparlamentet is elviszi majd több vidéki nagyvárosba. A nagyobb büdzsé azt is lehetővé teszi, hogy plakátokkal is kampányoljanak: szocialisták hirdetései 300 óriásplakáton és 200 city light plakáton lesznek láthatóak, de nagy szerepet szánnak az online hirdetési felületeknek is. Pár héttel a kampány hivatalos megkezdése előtt megjelent az MSZP Igaz beszéd! című lapja is, ezt az ingyenes időszaki kiadványt is aktivistái terjesztik majd.

A pénzügyi nehézségek miatt a Jobbiknak óriásplakátja egyáltalán nem lesz, helyette majd úgynevezett „csíkplakátokat” helyeznek ki az önkormányzatok által biztosított felületeken. – Lábon kell végigcsinálnunk a kampányt, fizikai jelenléttel pótoljuk az anyagi hátrányunkat – mondta Mirkóczki Ádám jobbikos parlamenti képviselő. A cél az, hogy utcai fórumok, standolások révén a párt az ország valamennyi településére eljusson az EP-választás előtt. Mirkóczki Ádám közlése szerint a Jobbik taglétszáma jelenleg 13 ezer fő, „elmondható, hogy aktivistaként most mindannyian részt vesznek a kampányban”.

Gyurcsány Ferenc és a DK EP-listájának első három helyezettje (Dobrev Klára, Molnár Csaba és Rónai Sándor) is folyamatosan járják majd az országot a következő hetekben, ez több mint 30 politikai nagyrendezvényt jelent majd, de emellett a DK más politikusai lakossági fórumokon, kitelepüléseken, vitákon és egyéb politikai rendezvényeken vesznek részt az ország minden megyéjében. A legfrissebb adatok szerint egyébként a DK a legaktívabb ellenzéki párt a Facebookon, Gyurcsány Ferenc „több mint 155 ezer emberrel beszélget napi szinten a Messengeren”, és közel 35 ezer követővel ő számít a legnépszerűbb politikusnak az Instagramon is. Plakátolni viszont sajátosan fognak: országosan mintegy 200 hirdetésük lesz majd, emellett a DK arra kéri szimpatizánsait, hogy nyomtassák ki a plakátokat, és „tegyék ki ablakaikba, kerítéseikre, vagy a kertjükbe”. Fizetett újsághirdetést nem vásárolnak, de a tévék, rádiók által ingyenesen biztosított választási hirdetési lehetőséggel élnek majd. – A DK-nak 12 ezer tagja van, ők természetesen mind részt vesznek majd a kampányban – közölték.

A jelentős közösségi médiajelenlét mellett fontosnak tartjuk az utcai jelenlétet, az elmúlt hetekben nagyon sok megerősítést kaptunk, hogy a magyar emberek nagyon is aggódnak a klímaváltozás hatásai miatt – válaszolta kérdésünkre az LMP. Május 26-ig a párt két listavezetője, Vágó Gábor és Demeter Márta az ország minden megyéjébe elmegy és utcafórumokat, közösségi fogadóórákat tartanak majd.