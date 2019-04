Fertőzés: házhoz mentek a kanyaróoltással Vas megyében

Mészáros Lőrinc és Pintér Sándor holdudvarába tartozó cégcsoportok feszülnek egymásnak Ferencvárosban, a parkolási üzletért még fiktív adatokat is bevethettek.

Nyilvánosan ritkán feszül egymásnak annyi Fidesz-közeli érdekcsoport, mint egy készülő ferencvárosi parkolási üzlettel kapcsolatban, amelynél 10 milliárd forint körüli várható bevétel a tét – írja a 24.hu. A hírportál információi szerint Egy Mészáros Lőrinchez köthető exállamtitkár cége szállt ringbe a tíz évre szóló üzemeltetési szerződés megszerzésért a parkolási biznisz budapesti urával, aki viszont egy másik, talán még befolyásosabb exállamtitkár emberét is bevette volna az üzletbe. A közbeszerzési eljárás kíméletlen háborúskodássá fajult a csoportok között. Már több csata lezajlott, de a napokban újabb fordulat állhat be, amely ismét megváltoztathatja a végső győzelmi esélyeket.

A IX. kerületi önkormányzat vagyonkezelő cége, a FEV IX Zrt. tavaly év végén írt ki közbeszerzési pályázatot a Ferencvárosban található összesen 8775 (8450 kerületi és 325 fővárosi) parkolóhely üzemeltetésére. A FEV IX. Zrt. egy éve bontott szerződést a Fer-Park 2010 Kft.-vel a körülötte kialakult botrányok miatt (ezekről a 444.hu írt részletes, tényfeltáró cikksorozatot). A közbeszerzés lebonyolításához Papcsák Ferenc korábbi fideszes országgyűlési képviselő, Zugló egykori polgármestere ügyvédi irodáját bízták meg tanácsadással. A tendert december közepén a 4Green Parking Zrt. nyerte meg, miután diszkvalifikálták az összes ellenfelét. Simának tűnt a győzelem, az azonban csak néhány óráig tarthatott. A 4Green új szereplő a parkolási területen. Az alapító, Poprády Géza komoly kapcsolatrendszerrel dicsekedhet. Ő volt az Orbán-kormány földművelésügyi államtitkára Fazekas Sándor minisztersége idején, majd egy időre Mészáros Lőrinc legnagyobb mezőgazdasági cége, a herceghalmi Agrosystem Zrt. vezérigazgatója lett. Poprády jó ideig cégtársa volt a ferencvárosi tender előkészítésében segédkező Papcsák Ferencnek is. A 4Green első körben úgy tudott győzni, hogy érvénytelennek nyilvánították mindhárom riválisa pályázatát. A kirúgása ellenére újra pályázó Fer-Park 2010 Kft. és az M-Bond Kft. mellett azonban egy nehézsúlyú konzorcium is az érvénytelenítettek között volt, ezért az ügy nem maradhatott annyiban.

Nagy halak elől vették el a falatot

A C-Ware Kft.-SIS Parking Kft.-Városi Parkolás Ellenőrző Kft.-Atlasz Informatikai Kft. alkotta négyes konzorcium fontosabb tagjai nem ezen a közbeszerzésen kezdték a parkolási szakmát. A C-Ware Kft. ott van az Erzsébetvárosban, és tagja annak a csoportnak is, amely nemrég Zuglóban elnyerte a parkolásüzemeltetési tendert. A jelenleg főként német tulajdonban lévő kft. alapítója és résztulajdonosa Kupper András. Kupper volt az egykori nagy budapesti parkolócég, a Centrum Parkoló fő tulajdonosa. A Centrumot 2010-ben megroppantották a Fidesz akkori törvénymódosításai, a cég vezetői csupán két kerületet tudtak megtartani maguknak: Erzsébetvárost és Ferencvárost. Kupper kezdetben mindkét kerületben benne volt az új cégek felállításában, 2015-ben azonban kitúrták a Fer-Park 2010-es részesedéséből. Azóta ambicionálja, hogy „visszaszerezze” a IX. kerület feletti fennhatóságot is. A konzorciumban felbukkant a Városi Parkolás Ellenőrző Kft. nevű, 2018 nyarán létrehozott vállalkozás is, amely kisebb részben szintén Kupper érdekeltsége, nagyobb részben pedig egy egészen komoly biztonsági céges hálózat tulajdonába került. A Városi Parkolás Ellenőrző Kft. irányítását arra a Marton Lászlóra bízták, aki 2010 és 2012 között a Civil Biztonsági Zrt.-t vezérigazgatója volt, miután Pintér Sándornak a belügyminiszteri kinevezése miatt ki kellett szállnia a vállalkozásból. A Városi Parkolás Kft.-nak a „nagyobbik” tulajdonosi ága egyébként a PFM Holdingon keresztül egészen Tasnádi Lászlóig, a Belügyminisztérium volt államtitkáráig, Pintér egyik fő bizalmi embere. Látható, hogy Kupper nagyon erős társasággal szállt harcba, mégsem tudta megnyerni a tendert, a 4Green lett a győztes.

Ekkor azonban váratlan dolog történt a ferencvárosi önkormányzatban: a 4Green győzelmét jelentő eredményhirdetéssel együtt azonnal érvénytelenítették a pályázatot.

Mivel igazán komoly érveket nem tudtak felhozni a nyertes pályázat ellen, a képviselő-testülettel megszavaztatták, hogy vonjon el minden forrást a parkolási feladatoktól. A döntés racionális okokkal nehezen magyarázható, mert az összeg már benne volt a kerület idei költségvetésében, ezért sokan gyanították, hogy a vesztesek érdekét szolgálhatta. Nem sokat kellett várni azonban az újabb fordulatra.



A háborúban most már maga a IX. kerületi önkormányzat – illetve a vagyonkezelő cége – is megütheti a bokáját, és konzorcium kormánypárti kötődésű cégei is áldozatul eshetnek.

Az önkormányzat és a társaságok ellen személyesen kezdeményezett hivatalból folytatott jogorvoslati eljárást a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Rigó Csaba Balázs, ami alapján a cégeket akár három évre is eltilthatják a közbeszerzési eljárásokon való részvételtől.

Rigó szerint ugyanis a tenderen közös ajánlattevőként indult cégek szándékosan szolgáltattak hamis adatot a közbeszerzési eljárás során, az önkormányzati vagyonkezelő pedig annak ellenére nem zárta ki a konzorciumot az eljárásból, hogy megbizonyosodott arról, hogy hamis adatokat kapott. A konzorcium azt állította, hogy Hongkongból importál parkolóautomatákat, ám kiderült, hogy a csoport által megnevezett szállítócég a cégkivonata szerint Hongkong területén telephellyel, vagy bejegyzett egyéb képviselettel nem rendelkezik (ez azért fontos, mert a meglévő kereskedelmi egyezmények alapján Hongkong kedvező elbírálás alá esett volna a közbeszerzési eljárás során). Mindez abból levélből derült ki, amit a hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökének, Puskás Sándornak írt a múlt héten -írja a portál. A 24.hu birtokába került dokumentum kitér arra is, hogy nem csupán a konzorcium volt vétkes az ügyben, de az önkormányzat vagyonkezelője sem lépett fel ellene hathatós eszközökkel - tudhattak a beszolgáltatott adatok fiktív voltáról, ám mégsem kezdeményeztek emiatt eljárást.